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Птичий базар, финская дружба и объединение саами – обзор фильмов «Северного характера»

11:0001 ноября 2017Просмотров: 20

В номинации «Документальный фильм» вы сможете увидеть картину московского режиссера «40 лет на краю света».

Недалеко от Дальних Зеленцов находится гряда заповедных островов, куда очень редко ступает нога обычного человека, поскольку там в течение короткого северного лета гнездится огромное количество разнообразных птиц. 

В номинации «Молодежная программа» свою работу «Дикая страна» представит режиссер и сценарист из Финляндии. Это история Юхо и Лиисы – их дружба в опасности из-за того, что родители Юхо обнаруживают, что молодые люди собираются сбежать.

Юхо и Лииса протестуют, отправившись в леса, которые оживают по ночам, и пребывание в, казалось бы, безопасном месте оборачивается ночными кошмарами.

В номинации «Телевизионная программа» работа из Норвегии «Эльса Лаула, женщина, объединившая саами». 6-го февраля 2017 года саами Норвегии собрались в Трондхейме как единый народ, участвующий в политике. Эльса Лаула Ренберг стала лидером этого собрания. Сегодня эта дата стала праздничной в календаре народа саами, благодаря именно этой встрече.

 

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