Робот-Пушкин читает стихи. Что нас ждет в ближайшем будущем?

Робот Александр Сергеевич Пушкин запрограммирован читать стихи великого поэта. На интерактивной выставке в рамках фестиваля в Сочи свои работы представили мастера робототехники со всех регионов России. Например, студенты Самарского политехнического колледжа.

Роботы разные: одни карманные, другие – с человеческий рост. Одни для пользы, другие для развлечения. Как, например, роботы-футболисты.

Этот робот собирает мозаику по заданному изображению. А это вариант трехосевого стабилизатора – для видеокамеры, антенн, вооружения и многого другого.

«Здесь три оси, пульт управления дистанционного. Чтобы не подвергать человека лишнему риску, он может делать все дистанционно. Так же навигация автономная универсальная, если спутниковый джипиэс отсутствует, то с помощью своих систем можно».

Робототехнику постепенно внедряют и в сферу образования. Например, тренажер для студентов-медиков, на нем можно проводить учебные операции.

Кульминация интерактивной выставки – битва роботов. Для этого шоу инженеры долго готовят роботов. У каждого свой способ передвижения и оружие, поражающее противника. Мастер-победитель получает в финале денежный приз, который может потратить на усовершенствование своего робота.

Робота можно настроить на любые действия. Но только человек может делать открытия: именно это и определяет нашу свободу и потенциал.