185 стран, а сколько национальностей? Закрываем дневник Всемирного фестиваля в Сочи

Сегодня мы закрываем последнюю страничку дневника Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Сыграем в игру, которая возможна только на таком масштабном событии. Угадай национальность!

Пять тысяч волонтеров. Более двенадцати тысяч участников из России и столько же со всего мира. Сто восемьдесят пять стран. Разные лица и голоса. Здесь можно найти друзей отовсюду. И заодно, узнать больше о национальностях.

В международном, интернациональном окружении сильнее ценишь свои корни и традиции. Пускай у всех участников фестиваля сохранится это чувство национальной гордости.