Фиксики атакуют, Тор обороняется! Идём в кино

Хотите чего-то добиться в жизни? Не останавливайтесь на пути к своей мечте, даже если жизнь обделяет вас блюдом с голубой каёмочкой. Квентин Тарантино, например, в молодости работал продавцом в видеосалоне. Он смотрел сотни фильмов и запоминал вкусы посетителей. Где сейчас Квентин и кто он такой – вы все знаете. Это киноновинки недели. Начнем с картины Фиксики – большой секрет.

У маленьких фиксиков появились большие возможности. Используя новое изобретение, они могут преодолевать любые расстояния. Всё, что им нужно — это электрический провод, проведённый из одной точки маршрута в другую. Но в один момент что-то начинает идти не так. Сложный прибор даёт сбой и меняет облик и характер доброго фиксика Файера. Смогут ли смелые герои исправить опасную ситуацию?

Иногда наступают такие времена, когда хочется уйти подальше, спрятаться. Чтобы никто тебя не тревожил звонками, сообщениями. Вопрос только один: а как вы будете оттуда возвращаться? Вон, герой актера Дэниела Рэдклифа думал, что всё легко. И поехал в Джунгли.

Это история о 22-летнем туристе Йосси Гинсберге, который в вместе с двумя друзьями – швейцарским учителем Маркусом и американским фотографом Кевином – отправляется в путешествие по неизведанным джунглям из города Ла-Пас, находящегося в Боливии. За несколько дней до начала путешествия герои знакомятся с австрийским эмигрантом Карлом, который заявляет, что он хорошо знает эти джунгли, и присоединяется к группе. Все они даже не подозревали, что приключение их мечты обернется настоящим кошмаром.

И еще одна премьера. Правда, состоится она не сегодня, а в понедельник, 6 ноября. Так можно только высшим существам. Картина Тор: Рагнарёк.

Вернувшись в Асгард Тор обнаруживает, что действия его брата Локи, захватившего трон, привели к приближению наиболее страшного события — Рагнарёка. По легенде, это ознаменует последнюю битву, последствием которой станет его полное уничтожение Асгарда. В попытке предотвратить это событие, Тору предстоит прибегнуть к помощи своего товарища из Мстителей — Халка.