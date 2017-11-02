Не идётся и не едется, но зато отлично падается! Учимся сохранять равновесие на скользкой дороге

В Мурманск пришла зима, а это значит, что гололёд неизбежен. Мы решили узнать, как мурманчане сохраняют равновесие, чем чаще всего ударяются и как правильно падать.

С изменением погоды увеличивается количество травм на улице. Только после снежных выходных за сутки в травматологический пункт обратилось 90 человек, хотя ранее, до резкого изменения погоды травмы получили 70.

Алексей Фролов, заведующий травматологическим пунктом: «Обращения совершенно разные. И ушибы, и переломы, и растяжение связочного аппарата. Просто в целом увеличиваются все категории травм. Но в этот период больше всего тяжелых травм, потому что чаще всего падения, а при падениях повреждаются, может и рука, и нога, т.е. такая сочетанность, комбинированность травм возможна».

Напрягите мышцы, бросьте все, что у вас в руках и берегите голову. Конечно, грамотное падение защитит вас. Но лучше не падать, чем падать правильно, поэтому обходите явные наледи и соблюдайте правила личной безопасности.

Северянам стоит подготовиться. Берите на прогулки лыжные палки, крепите наждачку к ботинкам или доставайте ледоходы. Ведь скользко еще будет, как минимум пять месяцев.

Елена Сиеккинен, начальник Мурманского гидрометцентра: «Гололедица – еще раз хочу сказать, необъемлемый атрибут зимнего периода. И до тех пор пока у нас будет выпадать снег и отмечаться отрицательная температура воздуха как в дневные, так и в ночные часы гололедица будет присутствовать».

Гололед – штука опасная, поэтому подбирайте хорошую обувь и учитесь правильно падать.