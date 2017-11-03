Бойтесь женщин за рулём в ноябре! Предостережения мурманского астролога

Юлия Соколова – астролог, уже много лет она изучает влияние звёзд и планет на нашу жизнь. От того, как расположились на небе те или иные планеты зависит очень многое – такие выводы сделала Юлия. И в ноябре, предупреждает астролог, остерегайтесь женщин на дорогах.

Юлия Соколова, астролог: «Марс у нас находится в ноябре в знаке весов. Весы – это знак под управлением женской планеты Венеры. И, получается, что водителям-мужчинам нужно помнить как никогда, что лучше уступить женщинам дорогу. Что вообще ситуация безопасности во многом зависит от женщин. И безопасность мужчин, то есть Марс находится под управлением Венеры, он зависит от Венеры».



Месяц для автолюбителей будет непростым. С 12 по 28 ноября велик риск оказаться участником дорожного конфликта. Ну а с 24 по 28-е вообще лучше лишний раз за руль не садиться.

Юлия Соколова, астролог: «Это тот период, когда нужно соблюдать особое внимание, когда нужно соблюдать скоростной режим, потому что взаимодействие здесь Урана и Марса как раз создают такое напряжение, напряжённую ситуацию. И это всегда говорит о том, что, в первую очередь, ситуации негативного характера спровоцированы спешкой, неосторожностью. Когда наше любимое авось, как-нибудь, вот это всё может повлиять не самым лучшим образом».

Для покупки автомобиля стоит выбрать период с 6 по 12 ноября. А вот с 12 по 18, наоборот, нужно быть очень внимательным при заключении сделок – большой риск стать жертвой мошенника. И помните, как бы не расположились звёзды, очень многое зависит от вашего поведения.