16+
I-1°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Бойтесь женщин за рулём в ноябре! Предостережения мурманского астролога

11:4003 ноября 2017Просмотров: 58

Юлия Соколова – астролог, уже много лет она изучает влияние звёзд и планет на нашу жизнь. От того, как расположились на небе те или иные планеты зависит очень многое – такие выводы сделала Юлия. И в ноябре, предупреждает астролог, остерегайтесь женщин на дорогах.

Юлия Соколова, астролог: «Марс у нас находится в ноябре в знаке весов. Весы – это знак под управлением женской планеты Венеры. И, получается, что водителям-мужчинам нужно помнить как никогда, что лучше уступить женщинам дорогу. Что вообще ситуация безопасности во многом зависит от женщин. И безопасность мужчин, то есть Марс находится под управлением Венеры, он зависит от Венеры».

Месяц для автолюбителей будет непростым. С 12 по 28 ноября велик риск оказаться участником дорожного конфликта. Ну а с 24 по 28-е вообще лучше лишний раз за руль не садиться.

Юлия Соколова, астролог: «Это тот период, когда нужно соблюдать особое внимание, когда нужно соблюдать скоростной режим, потому что взаимодействие здесь Урана и Марса как раз создают такое напряжение, напряжённую ситуацию. И это всегда говорит о том, что, в первую очередь, ситуации негативного характера спровоцированы спешкой, неосторожностью. Когда наше любимое авось, как-нибудь, вот это всё может повлиять не самым лучшим образом».

Для покупки автомобиля стоит выбрать период с 6 по 12 ноября. А вот с 12 по 18, наоборот, нужно быть очень внимательным при заключении сделок – большой риск стать жертвой мошенника. И помните, как бы не расположились звёзды, очень многое зависит от вашего поведения. 

Реклама
Читайте также
Прогноз погоды по Мурманской области на 4 ноябряВ Баренцевом море ищут пропавшего 23-летнего матросаСпасатели готовятся к подъему разбившегося Ми-8 со дна Баренцева моряВ Мурманской области в 2017 году в нормативное состояние приведено 133,94 км автодорог
Мурманчанка оплатила долг, после того, как приставы арестовали ее автомобильНа Северном флоте началось тактико-специальное учение по наведению и обороне временной переправы через водные преградыПродажи нового iPhone стартовали в РоссииПродолжается прием заявок на молодежный конкурс «Я выбираю»Мурманская таможня напоминает правила ввоза отдельных видов товаровРоссия заняла десятое место в индексе кибербезопасности, опередив Японию и Норвегию
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс