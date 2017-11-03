Мяч, гантели и гимнастическая палка. Худеем и хорошеем

Мы продолжаем наш фитнес-эксперимент, проверяем на себе эффективность и действенность советов из интернета. На этот раз мы решили выбраться за пределы квартиры, чтобы проконсультироваться с фитнес-тренером. Живым и настоящим, не из интернета.

Наша героиня Татьяна Вялкова пробует на себе советы из соцсетей: какие упражнения выполнять дома, чтобы добиться идеальной фигуры. Вместе с ней мы бегали по лестницам, качали ноги у стенки. Сегодня задействуем модные фитболы - фитнес-мячи. И нет, тренировка с мячами проходит совсем не так:

Аэробная нагрузка для похудения, функциональная тренировка для тонуса мышц. Гимнастический мяч дает много возможностей для занятий, с мощным оздоровительным и медицинским эффектом.

Ольга Третьякова, инструктор по фитнесу: «При своей круглой форме мяч неизбежно включает все наши мышцы, включает большее количество групп мышц. За счет этого работает мускулатура всего тела. Медицинский эффект - это позвоночник, это вестибулярный аппарат, это осанка, это равновесие».

Фитболы бывают разного диаметра: от 55 до 75 сантиметров. Их подбирают в зависимости от роста.

Первое упражнение: приседания с упором в стену. Мяч позволяет приседать глубоко и разгружает спину.

Для следующего упражнения руками упираемся в пол, щиколотки кладем на фитбол. Сгибаем колени, подкатываем мяч к коленям и обратно.

Кстати, сохранить равновесие на мяче не так-то просто. Следующее упражнение выполняем почти в том же положении: локти слегка согнуты, мяч под бедрами, ноги широко расставлены по мячику.

Теперь меняем положение, ложимся спиной на фитбол.

Для следующего упражнения подключаем бодибар – гимнастическую палку. Ложимся на фитбол, руками держим бодибар, делаем подъемы и наклоны. Усложняем: на подъеме делаем повороты в стороны.

Мы на финишной прямой: завершаем тренировку упражнениями для пресса. К концу занятия инструктор нами даже довольна.