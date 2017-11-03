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Неожиданное счастье, мелодия изо льда и сказочное рисование. Обзор работ кинофестиваля «Северный характер»

11:2003 ноября 2017Просмотров: 51

Дети, которых не любят, вырастают во взрослых, которые не умеют любить – цитата американской писательницы верно отражает действительность, уверены герои фильма «Ты не один». Их цель – сделать детей счастливыми. 2 семьи взрослых, каждая воспитывает по 10 приёмных детей. В атмосфере любви дети с ограниченными возможностями научились ходить, а замкнутые подростки – верить в светлое будущее. Кинокартина представлена в номинации «Документальный фильм-дебют», авторы – российские сценаристы из Ростова-на-Дону.

Если искренне любишь музыку, то абсолютно неважно, какая температура у инструмента, из которого она звучит. Герой шведской кинокартины «Мелодия изо льда» создаёт музыкальные инструменты из замёрзшей воды. Как происходит процесс создания и какая мелодия вырывается из струнных и духовых, сделанных изо льда, узнаете из фильма, найти который можно в номинации «Программа о культуре».

Нарисованные животные и реальные люди пересеклись в фильме «Навлечь неприятности». Оживлять персонажей с листа бумаги умел странный художник, живущий в деревне. Дети взяли без спроса волшебную кисть и стали рисовать по трафарету других животных. Они хотели защитить себя от более взрослого мальчика, но в итоге попали в опасную ситуацию сами.

Норвежская работа «Навлечь неприятности» – участник многих фестивалей детского кино. На фестивале «Северный характер» она будет представлена в номинации «Молодёжная программа».

 

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