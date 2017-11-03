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Самая сильная игра в сезоне. Весельчаки готовятся к полуфиналу КВН

11:0003 ноября 2017Просмотров: 4

Считанные дни остаются до полуфинала Мурманской лиги КВН. И нам захотелось узнать, как же готовятся команды к этому большому событию. Мы отправились в Мурманский дом молодежи.

После  летнего перерыва КВН вновь возвращается на большую сцену. В юмористической битве столкнутся 8 команд из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Апатитов, Снежногорска, поселка Спутник и, конечно же, из Мурманска. Им предстоит выяснить, кто достоин стать участником главной игры сезона.

Алексей Шамов, руководитель  региональной Мурманской лиги КВН: «Полуфинал традиционный – это самая сильная игра в сезоне. И мы настраиваем команды так, что вы должны показать свою лучшую игру. Мы сделали для вас так, что вы будете готовить всего 1 игровой конкурс. Сделать вы его должны не просто хорошо, а максимально отлично, чтобы запомнить зрителям на года».

Город Мурманск будут представлять 3 команды. Одна из них «Сборная филологического факультета». Чемпионы 2015 года. Девушки рассказали о своем настрое перед грядущей игрой.

Юлия и Дарья, представители команды КВН «Сборная филологического факультета»: «Мы знаем, что зрители любят удивляться, зритель любит смеяться. Поэтому мы работаем, думаем, чем удивлять зрителя. Как красиво показаться, мы же все-таки девушки. И в тоже время смешно, мы все-таки команда КВН».

Еще одна команда из Мурманска – «Морская академия» - двукратные чемпионы. Недавно ребята вернулись из Казани, где играли в полуфинале первой телевизионной лиги КВН. Ребята рассказали, на какую тему они будут шутить в предстоящей игре.

Сергей и Владислав, представители команды КВН «Морская академия»: «Ну как команда морская, не исключаем, что у нас будут какие-то морские штуки. Но я предполагаю, что мурманскому зрителю поднадоела эта тема. Но пускать иногда, хоть и дозировано, но будем».

3 команда Мурманска – «Сборная Stand up».

Николай, Дмитрий и Методие Бужор, представители команды КВН «Stand up. Мурманск»: «Давно уже занимаемся юмором и стало тесно в своем же стендапе. И нам показалось, что у нас есть еще, что сказать зрителям. Честно говоря, хотелось бы переманить зрителя из КВНа в стендап».

«Девятого ноября. В ДК имени Кирова. В 19 часов состоится полуфинал региональной мурманской лиги КВН. Приходите, будет весело, смешно, интересно. Надеемся, что мы оправдаем ожидания».

 

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