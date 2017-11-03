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Знак висит, но вы пока не обращайте внимания! Движение на мурманских перекрёстках будет организовано по-новому

10:4003 ноября 2017Просмотров: 134

Сначала заборы, потом знаки… Где ходить, куда поворачивать? Пешеходы недолго были в недоумении, решили, что можно ходить везде. И по диагонали от остановки, и от одного угла перекрёстка к другому, не обращая внимания на машины. Хотя задумка у Центра организации дорожного движения изначально была иной. Оказывается, пешеходного перехода по той стороне, где заборы, вообще нет. И люди должны были бы сами догадаться.

Проверяют экстрасенсорные способности специалисты центра и у водителей. Вчера на улице Журбы был установлен знак, запрещающий поворачивать с улицы в сторону юга. Но он пока не действует – пояснили журналистам в центре организации дорожного движения. Вот когда фазы светофора сделают другими, тогда на него и ориентируйтесь – пояснили нам. Произойдёт это уже этим вечером.

Получается, перекрёсток поделят – южная сторона будет для пешеходов, северная для машин. Только вот станут ли люди делать не нужный им крюк, чтобы дойти до остановки? Мы будем следить за развитием событий, ведь у нас нет другого выбора.

 

 

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