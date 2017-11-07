Чем глубже болото, тем веселее! Соревнования для настоящих внедорожников

Это Трофи-спринт «Осенний замес». В карьере у реки Ура любители внедорожной езды собираются уже 4-й раз.

Кроме нескольких классов внедорожников – это Нива, стандарт, подготовленные, и квадроциклов, в этих соревнованиях добавились новые номинации.

Александр Кузнецов, организатор соревнований: «Соревнования изменяются, у нас, получается, добавилась номинация «Дети. Квадроциклы» и номинация «Эндуро», мотоциклисты. То есть изначально было 4, сейчас уже их 6».

Максим Илюшин и Алексей Володин внедорожными покатушками увлекаются около 5-ти лет. Каждый из них может, как за руль сесть, так и штурманом побыть. Работа на такой трассе найдётся и для того, кто баранку крутит, и для того, кто сидит на пассажирском сидении.

Алексей Володин и Максим Илюшин: «Это последний подъём, который был с этого… с самой речки уже. Мы там забыли немного передачу включить. Немного в поворот не вписались. А так есть пару участков. Сегодняшняя трасса вообще она подготовлена и сделана именно на умение маневрировать на трассе, именно выбирать правильные углы захода в поворот, правильный радиус. Скоростного маневрирования».

Большинство участников в классе «подготовленные» на своих машинах не только через грязь и воду прошли. Серьёзные гонки вроде Ладога-Трофи или Арктик-Трофи заставляли водителей и штурманов практически играть на выживание.

Александр Двинин и Александр Зайцев: «Ситуации разные бывают. В лесу ночевали, медведей кормили. Никогда нельзя загадывать. Ломались, чинились. Машина может поломаться в любой момент. Наша задача – доехать до финиша. Всегда доезжали».

В таких соревнованиях важен каждый человек в команде и каждый винтик в автомобиле. Если техника подведёт, участникам, как минимум, придётся потерять много времени.

Константин Данов: «Всё важно. И подготовка машины, и работа штурмана, и работа водителя. И работа команды: штурман, водитель».

Отлаженный механизм иногда даёт сбой. Один из злейших врагов джиперов – спешка. Участник из Никеля Дмитрий Макаров хотел побыстрее проехать самый сложный участок – болото, в итоге доставали его оттуда лебёдкой».

Дмитрий Макаров: «Все сидения, всё мокрое. Плавает всё, что можно. Конечно, обидно. Ехать столько. С Никеля, за Никель выступал и вот, не получилось. Ничего, в следующий раз».

Соревнования в карьере у реки Ура проводятся два раза в год. Возможно, весной добавятся дополнительные номинации. Организаторы думают о том, чтобы подготовить трассу не только для механического транспорта, но и для велосипедистов.