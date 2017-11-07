Привет от Шахерезады. Как отжигают восточные красавицы?

На Абрам-Мысе прошёл первый областной фестиваль восточного танца «BollyWoodFest». 29 коллективов, более 240 участников показали своё мастерство.

Ирина Кишмерёшкина, организатор фестиваля: «Мы очень долго готовились, очень много переживаний было, особенно последние полгода. А касательно последнего месяца - спала 3 часа. Идея мгновенно посетила, во-первых, в Мурманске редко проводятся такие фестивали. В основном у нас идёт конкурсная программа, но хотелось привлечь массу коллективов, которые у нас есть».

Помимо восточных танцев зрители могли увидеть танго, современную хореографию, нубийские танцы, направления «Алжир» и «Трай». География «BollyWoodFest» охватила практически все населённые пункты Кольского полуострова, к нам даже приехала специальная гостья из Швеции.

Светлана Кныш, гостья из Швеции: «Вы знаете, есть прекрасные танцоры, которые исполняют прекрасно арабские фольклорные танцы, они просто замечательные. И танцовщицы! И танцовщицы тоже!»

В рамках фестиваля прошло 3 мастер класса. Было представлено 20 детских номеров, в которых приняли участие дети в возрасте от 3-х лет, а также 42 взрослых номера. Но самое главное - это незабываемое общение с единомышленниками и возможность поделиться опытом.

Елена Титоренко, директор ДК Ленинского округа: «Хочется показать зрителю некое действо, которое просто приведёт зрителя в восторг. Сами вы видели великолепные костюмы, шикарная пластика, потрясающие девчонки, красивые. Ну как можно было оставить такое мероприятие без внимания?»

Анастасия Алебастрова занимается восточными танцами уже шесть лет, на её счету множество выступлений на региональных конкурсах. Её любимое увлечение - это путешествия, в которых она и находит новые идеи для костюмов и танцев.

Анастасия Алебастрова, участница фестиваля: «Это всегда роскошь нарядов, это всегда большая цветовая гамма, это множество выступлений, в общем, это моё настоящее хобби».

После поездки на Кавказ Анастасия привезла один из самых колоритных танцев – лезгинку. Её труды не остались без награды. Каждому полагались памятные сувениры и сладости, которые, как меня смогли убедить, не помеха для старательного танцора, а для исполнительниц танца живота даже плюс.