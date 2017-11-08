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Фестиваль «Северный Характер». 12 документальных фильмов предстанут на суд зрителей и жюри

11:2008 ноября 2017Просмотров: 17

Всего на фестиваль заявили 118 работ. Жюри провело тщательный отбор фильмов и оставило 52 работы. Из них 12 – документальных фильмов, самобытных и уникальных. По праведной стезе – так называется работа команды из Казани. Это история о молодом человеке, который навсегда теряет зрение. Но родители не сдаются и помогают ему адаптироваться к новой жизни.

Звезда норвежского театра Гёриль Маусет поставила себе почти невозможную задачу: сыграть роль Анны Карениной в России на русском языке, которым она не владеет. Актриса отправляется в путешествие на родину Толстого, чтобы выучить язык и погрузиться в мир писателя. Ввязываясь в эту авантюру, Гёриль не подозревала, что роль Анны Карениной станет главной в ее судьбе и  изменит её жизнь.

Авторы фильма «Сердце севера» следуют за двумя 15-летними девушками Хенни и Эльвирой, которые путешествуют по шведской Лапландии в самодельном эко-автомобиле и болтают о жизни, мальчиках и будущей жизни. А еще о том, каково это – проводить молодость на фоне возрастающей шведской урбанизации.

Готовить праздник для любителей кино нам помогают партнеры фестиваля. Правительство МО, ГМК «Норильский Никель, Кольская Атомная станция, Концерн Росэнергоатом и Кольская ГМК.

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