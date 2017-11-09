Как сделать самое вкусное пирожное? Конкурс «Профессионалы на Мурмане – 2017»

Наша съёмочная группа побывала на этапе регионального конкурса мастерства по специальности «Повар» и «Кондитер», проходящего в рамках областного праздника «Профессионалы на Мурмане – 2017». Его цель – выявить сильнейших в своём деле и поддержать интерес учащихся.

Евгений Устинов, генеральный директор Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области: «Каждая профессия имеет столько нюансов, что считать выпуск из колледжа, выходит профессионал, это не правильно. Здесь они получают базовое образование, а учиться они должны всю жизнь, потому что просто не перечислить, я каждый год узнаю что-то новое. Мне кажется это великолепно. Это говорит о том, что любая профессия важна, интересна и по-своему привлекательна».

В каждой номинации было по пять участников. Они должны были за 3 часа приготовить свои кулинарные шедевры. У кондитеров задача стояла приготовить 2 вида пирожных с обязательными ингредиентами. При подготовке к турниру у некоторых конкурсантов ушло очень много времени и продуктов.

Любовь Пашкова, участница конкурса: «Долго и упорно, когда все отдыхали, мы шли в колледж, он был закрыт, но приходилось путями находить, чтобы попасть, и готовили. Сколько пирожных было приготовлено перед конкурсом? Если вам не соврать, около сорока, наверное, если не больше».

Результаты оценивало жюри по следующим критериям: соблюдение санитарных норм, техники безопасности, оригинальность оформления, представление блюда, которое включает артистичность, оригинальность и яркость. А после комиссия приступила к дегустации.

Дмитрий Карасёв, член жюри: «Ну, они очень молодцы, я скажу. Достаточно себя спокойно вели, адекватно и при этом делали все достаточно профессионально для своего возраста. И некоторые даже уже работают, то есть совмещают учёбу и работу, это очень похвально».

Среди кондитеров лучшей оказалась Марина Левченко, которой все же удалось переплюнуть конкурентов.

Марина Левченко, победитель в профессии «Кондитер»: «Как бы оформление оно идёт быстро, самый тяжелый этап - это когда оно застывает, главное подобрать пропорции добавления агар-агара».

Среди поваров первое место заняла Татьяна Романова. Она приехала из Гаджиева, и в этом году заканчивает обучение, по профессии технолог общественного питания в Мурманском строительном колледже им. Момота, и она удивила членов жюри куриными рулетами.

Татьяна Романова, победитель в профессии «Повар»: «С детства любила готовить, на самом деле. Детство проводила у бабушки, и получилось, так что призвание у меня, наверное, такое. Очень много открытий, я открыла для себя и молекулярную кухню как бы, даже такое. Потом даже самые обычные вещи, даже самый обычный картофель можно приготовить очень вкусно».

Помимо поваров и кондитеров в празднике участвуют будущие автомеханики, продавцы, официанты, судовые электромонтажники и специалисты гостиничного сервиса. Торжественное награждение победителей состоится 13 ноября.