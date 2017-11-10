Фестиваль «Северный Характер – 2017». Что представили участники из Норвегии и Финляндии?

Совсем скоро стартует 10 международный кинофестиваль «Северный характер». В этом году для участия было заявлено 118 работ, и из них отобрано 52. В «Нашем утре» обзор конкурсных работ.

В номинации «Молодежная программа» в этом угоду участвуют 6 работ из разных стран. «Селфи Эллы Марге» – работа команды телевизионщиков из Норвегии. Она повествует о том, как юная Элла любит петь, вокалом она занимается с раннего детства. И её мечта - выступить на большой сцене перед большой аудиторией. Получится ли у неё осуществить задуманное?

Среди документальных работ представлен финский фильм «Осветители». Посмотрев его, зрители узнают, как происходила электрификация Лапландии, а также о сыновьях, которые идут по стопам отца. Опытные электрики рассказывают свои истории: как они прокладывали линии электропередач в арктической пустыне практически голыми руками.

Ещё одной работой норвежских кинематографистов стала короткометражная картина «Девочка с рыбным ожерельем», в которой рассказывается о маленькой девочке обожающей своего умершего отца. Для неё важна каждая деталь его жизни, она пытается представить его одежду, руки, лицо, поведение и манеры. Но внезапная встреча поселяет сомнение в её душе – так ли она любит своего отца?

Организатор фестиваля «Северный Характер» телекомпания ТВ21, наши партнёры: Правительство Мурманской области, Норникель, Кольская атомная станция, Концерн Росэнергоатом, Кольская ГМК.