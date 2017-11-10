16+
+
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Фестиваль «Северный Характер – 2017». Что представили участники из Норвегии и Финляндии?

11:0010 ноября 2017Просмотров: 52

Совсем скоро стартует 10 международный кинофестиваль «Северный характер». В этом году для участия было заявлено 118 работ, и из них отобрано 52. В «Нашем утре» обзор конкурсных работ. 

В номинации «Молодежная программа» в этом угоду участвуют 6 работ из разных стран. «Селфи Эллы Марге» – работа команды телевизионщиков из Норвегии. Она повествует о том, как юная Элла любит петь, вокалом она занимается с раннего детства. И её мечта - выступить на большой сцене перед большой аудиторией. Получится ли у неё осуществить задуманное? 

Среди документальных работ представлен  финский фильм «Осветители». Посмотрев его,  зрители узнают, как происходила электрификация Лапландии, а также о сыновьях, которые идут по стопам отца. Опытные электрики рассказывают свои истории: как они прокладывали линии электропередач в арктической пустыне практически голыми руками.

Ещё одной работой норвежских кинематографистов стала короткометражная  картина «Девочка с рыбным ожерельем», в которой рассказывается о маленькой девочке обожающей своего умершего отца. Для неё важна каждая деталь его жизни, она пытается представить его одежду, руки, лицо, поведение и манеры. Но внезапная встреча поселяет сомнение в её душе – так ли она любит своего отца?

Организатор фестиваля «Северный Характер» телекомпания ТВ21, наши партнёры: Правительство Мурманской области, Норникель, Кольская атомная станция, Концерн Росэнергоатом, Кольская ГМК.

Реклама
Читайте также
Прогноз погоды по Мурманской области на 11 ноябряЗавтра в Мурманской областной научной библиотеке пройдет фестиваль технологий и наукиВ Кандалакшском районе на дороге сбили мужчинуДля некурящих россиян предложили сократить рабочую неделю
Осужденная зеленоборской колонии выиграла региональный этап конкурса иконописиОдаренные дети и молодёжь Мурманской области получат премии губернатораВ Мурманске задержали таксиста, подозреваемого в кражеУмер юморист Михаил ЗадорновВ Мурманске определили приоритетные направления дальнейшей работы по очистке Кольского заливаПредставитель «Норникеля» Антон Берлин избран председателем совета директоров института никеля
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс