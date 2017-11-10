Конкурс «Ты уникальная». Финал в Мурманске

Конкурс «Ты уникальная» - это один из самых масштабных проектов. Участвуют 60 городов России от Калининграда до Владивостока, от Мурманска и до Сочи. Стандартные критерии красоты здесь не действуют. Стать участницей регионального этапа может абсолютно любая девушка, которая обладает приятной внешностью, в возрасте от 16 до 28 лет.

В течение месяца девушки готовились к тому, чтобы выйти на сцену и продемонстрировать все свои таланты и рассказать о себе. Беспристрастное жюри должно выбрать только одну финалистку.

Алексей Кашин, учредитель конкурса «Ты уникальная»: «Как всегда объективно, честно, прозрачно. В окружении таких красавиц, я думаю, мы справимся».

Ольга Буц, член жюри конкурса «Ты уникальная»: «Как все мужчины любят глазами, я думаю, женщины тоже. Оценивать будем фигуру. Стройность, грудь».

Дарья Койти, член жюри конкурса «Ты уникальная»: «У нас проходили различные мастер классы. Мы смотрели, как кто себя повел, кто занимался, кто трудился, а кто не очень. И выбрали своих фавориток».

Всего на конкурс отобрали 31 участницу. Кстати, для нашего региона сделали исключение, изменив возрастное ограничение до 35 лет. Видимо, это связано с тем, что наши северные красавицы в независимости от возраста всегда молодо выглядят.