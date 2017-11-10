16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Конкурс «Ты уникальная». Финал в Мурманске

10:2010 ноября 2017Просмотров: 30

Конкурс «Ты уникальная» - это один из самых масштабных проектов. Участвуют 60 городов России от Калининграда до Владивостока, от Мурманска и до Сочи. Стандартные критерии красоты здесь не действуют. Стать участницей регионального этапа может абсолютно любая девушка, которая обладает приятной внешностью, в возрасте от 16 до 28 лет.

В течение месяца девушки готовились к тому, чтобы выйти на сцену и продемонстрировать все свои таланты и рассказать о себе. Беспристрастное жюри должно выбрать только одну финалистку.

Алексей Кашин, учредитель конкурса «Ты уникальная»: «Как всегда объективно, честно, прозрачно. В окружении таких красавиц, я думаю, мы справимся».

Ольга Буц, член жюри конкурса «Ты уникальная»: «Как все мужчины любят глазами, я думаю, женщины тоже. Оценивать будем фигуру. Стройность, грудь».

Дарья Койти, член жюри конкурса «Ты уникальная»: «У нас проходили различные мастер классы. Мы смотрели, как кто себя повел, кто занимался, кто трудился, а кто не очень.  И выбрали своих фавориток».

Всего на конкурс отобрали 31 участницу. Кстати, для нашего региона сделали исключение, изменив возрастное ограничение до 35 лет. Видимо, это связано с тем, что наши северные красавицы в независимости от возраста  всегда молодо выглядят.

Реклама
Читайте также
С сегодняшнего дня судебные приставы могут задерживать должников по алиментамСТС отправил Анну Седокову в декретный отпускВ областном краеведческом музее откроется выставка, посвященная истории милиции ЗаполярьяВ поселке Риж-губа сгорел дом
Инспекторы Кандалакши напомнили детям о соблюдении ПДДМаксим Виторган и Владимир Епифанцев выбрали одну блондинкуВ Мурманской области ожидается порывистый ветер, осадки и гололедицаПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ: набор анализов или кто топит малый бизнес?ВОВРЕМЯ ЛАЙТ: поговорим о литературеДЕНЬГИ ЛЮБЯТ: МФО, гастротуризм, чёрные списки и деньги на расселение
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс