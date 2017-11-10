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Уникальная мурманчанка. Кто стал победителем конкурса?

10:4010 ноября 2017Просмотров: 69

Конкурс «Ты уникальная» всероссийский и проходит в 60 городах страны. Победительницы региональных этапов встретятся уже на общем финале в Санкт-Петербурге. Из 31 участницы выбрали 15 фавориток, а уже из них надо выбрать тройку финалисток. Но только одна поедет в Питер, поэтому выбор сделать сложно.

Андрей Дабосин, член жюри конкурса «Ты уникальная»: «Учитывая, что я часто бываю в жюри и в организации других конкурсов, а здесь совсем другие качества учитываются. Это полезно для участниц, для членов жюри, и всех зрителей, которые за этим наблюдают».

Валерия Ванчикова, член жюри конкурса «Ты уникальная»: «У нас еще идет обсуждение, но, я думаю, я надеюсь, что не дойдет до переголосования. А вообще тройка получилось хорошая».

Татьяна Веллер, член жюри конкурса «Ты уникальная»: «Есть некоторое разногласие в жюри. Кто-то понравился больше, кто-то меньше. На тройке финальной сошлись единогласно».

На протяжении месяца участницы посещали множество мастер-классов и лекций, совершенствовали свои танцевальные навыки и обучались искусству дефиле. И вот теперь за два часа, именно столько длился финал конкурса в Мурманске, они должны были показать себя во всей красе. Поддержать девушек пришли близкие и родные.

Сколько людей, столько и мнений. Я тоже был в жюри и точно знаю, что голосование проходило в открытую, финалисток выбирали с горячими спорами. Итак, титул второй вице-мисс конкурса получила Татьяна Савицкая. Первой вице-мисс стала Владислава Медведкова. Ну а победительница, девушка, которая поедет в Санкт-Петербург для дальнейшего участия, Дарья Булатова.

Дарья Булатова, победительница конкурса «Ты уникальная» в Мурманске: «Огромное спасибо Жанне. Она меня в последний момент очень сильно поддержала. И я с новыми силами в бой. И Алексею Кашину отдельное спасибо. Мне подняли настроение с самого утра. Я зажглась и до самого конца просто».

Финал всероссийского конкурса состоится 9 февраля 2018 года в городе на Ниве.

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