Фестиваль «Северный Характер – 2017». Обзор конкурсных работ

Через 10 дней стартует 10-ый юбилейный международный кинофестиваль «Северный характер». И мы продолжаем знакомить вас с работами участников.

В номинации «Документальный фильм – дебют» участвует картина из Норвегии «Последняя охота». Фильм повествуют о том, что почти 200 лет в королевстве проходила свободная охота на тюленей, но в 2015 году правительство страны приняло закон, запрещающий отлов и убийство тюленей. Корабль отплывает в Гренландское море, экипаж может рассчитывать только на свои силы в царстве белых медведей и суровых штормов. Это путешествие становится последней охотой на тюленей в норвежских водах.

Еще одна картина из Северной Европы, а именно из Швеции «Архив воспоминаний». Она представлена в номинации «Короткометражные фильмы». Метод перезаписи памяти может освободить пациентов клиники от беспокойства, тревоги и травм, полученных в прежней жизни. Элин приехала в клинику, чтобы освободиться от того, что причиняет ей страдания, и мы можем проследить, как ей это удается.

Третья картина на сегодня представлена в номинации «Программа о культуре» - «Удар, ещё удар». Её автор - сценарист и режиссер мурманчанин Андрей Сычёв. Фильм рассказывает о студии африканских барабанов - здесь, на Севере. Что это - смешение культур или амбициозный проект одного человека?

Организатор фестиваля – телекомпания ТВ21, наши партнёры: компания ПАО «МегаФон», Центр журналистики Северных стран, Мурманский арктический государственный университет, дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова