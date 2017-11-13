Новая культура, запахи и звуки. Выставка фотографий Анастасии Торшиной

6 месяцев, 20 тысяч километров. С севера Индии – Гималаев – до самой южной точки по западному побережью. И обратно, с юга на север, до Непала, по восточному побережью.

Анастасия Торшина, фотограф: «Здесь портреты местных жителей из разных городов и деревень, занятых своей работой, своим делом. То есть, продавцы, земледельцы, мясники. Просто жители, которые, несмотря на свой тяжелый труд, улыбаются и радуются жизни».

Фотографии, аромат благовоний, индийская музыка, угощения. На открытии выставки фотографий Анастасии Торшиной полностью погружаешься в атмосферу Индии.

Михил Ронгаенен, журналист: «Мы очень рады привезти в Мурманск эту выставку. Потому что Индия и Мурманск, северно-ледовитый океан, который должен хорошо сыграть, по идее, в душах жителей города».

Настя и Миша – путешественники и видеоблогеры. Они вместе делают видеообзоры, фоторепортажи, пишут путевые заметки. Эта фотовыставка несет южный дух. Дух страны, которая меняет взгляды на мир и ломает стереотипы.

Анастасия Торшина, фотограф: «Индия постоянно может шаблоны ломать, раздвигать рамки, границы. Потому что думаешь все. Я больше ничему не удивляюсь. Все. И раз! Ты встречаешь на улице какого-нибудь чистильщика глаз».

А еще чистильщик ушей, мошенники, парикмахеры, продавцы книг… Женщины, занятые ритуалом стирки. Город, расположенный на груде камней. Возвращаясь в Индию, Настя привозила с собой пачку распечатанных фотографий и раздавала людям. Некоторые герои портретов становились местными знаменитостями.

Жить в комнате без окон, глохнуть от шума улиц и автомобильных гудков. Поражаться женщинам, которые от восхода до заката носят на голове и плечах груз в 20-25 килограммов. И мужчинам, большинство их которых не работают вообще. Приспосабливаться и растворяться в новой культуре, запахах, звуках. А еще бесконечно удивляться и меняться.

Выставка фотографий «Индостан» будет работать до 21 ноября в мурманском региональном бизнес-инкубаторе по адресу Подстаницкого, 1. Кстати, там всегда рады поддержать фотографов. Так что если у вас есть мечта организовать собственную выставку – добро пожаловать.