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Падающая башня, мечеть и Кремль. Это Казань, детка!

12:0013 ноября 2017Просмотров: 52

Длинные ноябрьские праздники не позволили сидеть на месте. Объектом моего мини-путешествия стала Казань. Место сплетения двух религий, двух миров. Место, где мне предстоит провести ближайшие пару-тройку дней.

По Ивановскому спуску движемся в обратном направлении. Раньше здесь стоял Ивановский монастырь, который и дал название этой дороге. На вершине спуска – вход Казанский Кремль через Спасскую башню. Ее приказал возвести Иван Грозный спустя пару суток после взятия Казани.

Здесь даже башни клонятся в сторону Востока. Башне Сююмбике – более 250-ти лет. Получила свое название в честь правительницы Казанского ханства. Пару веков по Казани ходили легенды, что в позолоченном шаре на шпиле башни спрятаны документы ханского периода. В 1830-м шар сняли, но внутри не оказалось ровным счетом ничего.

Особая гордость Казанского Кремля – мечеть Кул-Шариф. Нельзя побывать в Казани и не увидеть ее и даже побывать внутри. Здесь одновременно могут разместиться полторы тысячи человек. Первая мечеть сгорела при взятии Казани. Строить на ее месте новую стали в 1996 году. Сейчас мечеть Кул-Шариф одна из главных достопримечательностей города.

Вход свободный – о туристах здесь думают всегда. Для них даже специальную смотровую площадку организовали. Лестница наверх узкая, а желающих много. Благо, посмотреть есть на что.

Ну и куда же без сувенирных лавочек? Цены здесь вполне демократичные. Магнитики – от 20-ти рублей, тюбетейки – от 60-ти. А вот местную выпечку и место для ночлега мы будем тестировать в следующем сюжете.

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