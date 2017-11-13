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Подарки бабушкам и дедушкам. Общество «Чужих стариков не бывает» готовится к Новому году

10:3013 ноября 2017Просмотров: 90

Без помощи неравнодушных жителей Мурманской области у пожилых людей таких праздников бы не было. Уже много лет волонтёры организовывают пункты сбора необходимых вещей, а люди приходят и приносят то, что так нужно старикам.

Наталья Подагель, волонтёр: «Самая большая необходимость у нас – это подгузники. Пелёнки влажные, салфетки влажные, крема по уходу за лежачими больными, так же сладости, чай. Сладости нужны мягкие, без орехов, потому что пожилые люди».

Сборы волонтёры устраивают накануне всех праздников. Больше всего подарков северяне приносят перед 9 мая и новым годом. Многие о сборах знают и приходят с необходимыми для пожилых людей вещами каждый год.

Подарки получат жители домов престарелых Мурманской области. Заглянут волонтёры и в хосписы.

Полный список того, что нужно жителям дома престарелых и пациентам хосписов есть в группе «Чужих стариков не бывает» в контакте. Даже небольшой вклад, такой как покупка бумажных платочков или скромных сувениров и открыток, сделает праздник для людей ярким и тёплым.

Если вы тоже хотите внести свой вклад и поздравить бабушек и дедушек с Новым годом, у вас ещё есть шанс это сделать. Волонтёры вот на этом автомобиле, украшенном воздушными шарами, будут стоять на парковке торгового центра Мурманск молл, 3 и 17 декабря с 14 до 16 часов.

 

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