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Веселые и находчивые повеселили мурманчан. Полуфинал региональной лиги КВН

12:0013 ноября 2017Просмотров: 55

На этапе полуфинала региональной лиги КВН на сцену вышли сразу восемь команд. В противостоянии участвовали команды из Мурманска, Мурманской области, Петрозаводска и Санкт-Петербурга. Все старались удивить зрителя, даже схема игры была необычная.

Алексей Шамов, руководитель региональной Мурманской лиги КВН: «Мы сыграем два полуфинала в одном. Из первого пройдут две команды, из второго полуфинала тоже пройдёт две команды, и потом останутся четыре команды, которые не пройдут. Они в режиме реального времени выйдут на сцену, жюри им что-то скажет и кого-то, возможно, доберут в финал. Эта ситуация нам очень нравится, потому что это будет самое настоящее реалити-шоу на глазах зрителей, я им даже немножко завидую».

Перед выступлением настрой у команд боевой, ведь каждый мечтал получить свою путёвку в финал, да и на глазах у переполненного зала упасть в грязь лицом не хотелось бы. И старт этому празднику юмора был дан.

Игра была по-настоящему насыщенной и задорной. Одной из самых опытных команд на сцене была «Морская академия», которая представляла в этом году наш регион в Первой лиге Международного союза КВН.

Никита Шунин, участник команды «Морская академия»: «Соперники все-таки на этот раз достаточно сильные. Поэтому, думаю, игра будет весьма интересной. А удивлять чем будим? Нашими любимыми морскими штучками, фишечками!»

Одним из открытий сезона стала команда, представляющая снежногорскую молодёжь. Она твёрдой поступью дошла до полуфинала и здесь тоже не разочаровала зрителей! Сборная Снежногорска больше времени на сцене провела в ожидании … пока утихнет смех.

Уверенную победу в игре по сумме балов одержала команда «Сборная филологического факультета», так же поборются за чемпионство в этом сезоне «Морская академия», «Овощной салат», «Регион 51», «Суровые парни» и сборная города Снежногорска.

 «Регион 51» г. Апатиты: «Слов нет, всё осталось на сцене! Дайте нам ещё неделю, чтобы вообще подумать, что произошло. Уже придумываете шутки на финал? Дайте отойти от этой игры. Денек нужно отойти сначала. Осознать, что вообще произошло».

Сборная г. Снежногорска: «Чуть-чуть волновались, конечно. Спасибо залу, спасибо залу, нас любит зритель, оказывается! Что дальше будет? Финал! Ещё круче финал! Новые образы! Урааааа».

До финала у команд остаётся совсем немного времени, поэтому готовиться придётся с двойным усердием. А понаблюдать, какая борьба разгорится в главной игре этого года, мы сможем уже 2 декабря.

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