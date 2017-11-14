Фарятьев любит Сашеньку, а Сашенька любит другого. Любовный треугольник на сцене театра Северного Флота

Фарятьев любит Сашеньку, а Сашенька любит другого. Кому она отдаст предпочтение? Этот любовный треугольник – основа сюжета премьерного спектакля театра Северного флота «Фантазии Фарятьева».

Впервые трагикомедию по пьесе драматурга Аллы Соколовой поставили в 1976 году в БДТ. В семидесятые «Фантазии Фарятьева» ставили и в театре Северного флота. А еще пьеса стала основой одноименного фильма, где Фарятьева сыграл Андрей Миронов. Так что осваивали материал с разными акцентами.

Юрий Сергиенко, режиссёр-постановщик: «В материале есть обобщение характера более широкого – философского, я бы сказал. Мы, почему остановились на этой пьесе – потому что за такой, казалось бы, простой историей, стоят обобщения глобального смысла».

Пьеса светлая и воздушная, в ней нет ни одного отрицательного персонажа. Все хотят быть счастливыми, любящими и любимыми. Но не забываем: это трагикомедия. Поэтому за комедийными ситуациями важно разглядеть драматизм.

Юрий Сергиенко, режиссёр-постановщик: «Идея такая, мысль основная спектакля, в том, что все-таки человеку без веры, надежды, без перспектив каких-то жить нельзя, то есть, не только материальными ценностями жив человек. Обязательно должны быть какие-то мечтания, какие-то планы».

Каждый премьерный показ особенный, ведь и история, и игра актеров оттачиваются со временем. Следующий показ состоится в декабре. Так что не пропустите знакомства с этой доброй и жизненной историей.