Как эффективно спланировать рабочую неделю? Рекомендации астролога

В народе говорят – понедельник – день тяжёлый. Астрологи с этим согласны и у них своё обоснование такой нелюбви к первому рабочему дню. Дело в том, что понедельник – это день луны. А естественный спутник Земли не любит серьёзную работу. Этот день больше подходит для того, чтобы подчистить хвосты, заняться текучкой, навести порядок на рабочем столе.

Совещания по понедельникам астрологи проводить не рекомендуют. Но если без коллективной беседы не обойтись – стоит сделать её менее формальной – заварить чай, достать печеньки и обсудить волнующие вопросы.

Юлия Соколова, астролог: «Вторник – это день Марса. И тогда уже можно активно действовать, можно назначить совещание, можно сделать какое-то дело, пробить что-то, пробивные способности лучше, эффективнее проявляются».

Среда – день Меркурия. В середине недели лучше всего заняться серьёзными переговорами, начать ходить на курсы повышения квалификации, а если работа связана с командировками – это идеальный день, чтобы отправиться трудиться в другой город.

В четверг лучше планировать дела на долгосрочную перспективу. Так же день удачно походит для агитационной и политической деятельности.

Юлия Соколова, астролог: «А пятница – день Венеры. В пятницу нужно давать премию, отмечать конец рабочей недели. Устраивать совещания или собираться с коллективом в неформальной обстановке».

Пятница – идеальный день для работников сферы искусства. Открывать выставки, проводить светские мероприятия астрологи рекомендуют именно в последний официальный рабочий день недели.

Юлия Соколова, астролог: «Суббота, кстати говоря, это день Сатурна. Это не выходной день. Все трудные дела, серьёзные дела, дела, которые требуют серьёзных усилий, терпения, трудолюбия, какого-то максимума, затрат ресурсных».

В субботу, согласно звёздному прогнозу, напрячься стоит не только на работе, но и дома. Уборка, стирка, готовка – такие дела лучше делать именно в этот день.

Воскресенье – день солнца. Идеален для того, чтобы засветиться. Хорош для массовых мероприятий и игр с детьми.

Астрологи утверждают: если постараться выстроить рабочую неделю в соответствии со звёздным календарём, то каждый день будет максимально эффективным.