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Современные технологии на фестивале «ФоТоН»

11:0014 ноября 2017Просмотров: 44

В Мурманской областной научной библиотеке впервые прошел фестиваль науки и техники «ФоТоН».

С самого утра и до вечера для всех желающих были открыты 8 различных площадок, на которых можно было познакомиться не только с научными феноменами и технологиями, но и посетить  развивающие и обучающие мастер-классы.

Ольга Вовк, заместитель директора областной научной библиотеки: «Научно техническое творчество и новые технологии современные, тот же гейм дизайн, это то, что привлекает внимание то, что привлекает молодёжь. Наша основная задача на этом фестивале, привлечь как можно больше людей, скажем не в науку, а к науке».

Лекция «Геймдизайн: создавая игру» особенно привлекла молодых людей, которые если и не стремятся в игровую индустрию, то, как минимум, проявляют к ней интерес.

Руслан Казанцев, креативный продюсер компании «Game insight»: «Я считаю, что нужен определенный склад ума, чтобы быть геймдизайнером, и возможно, люди, которые пришли сегодня, они в себе это нашли. Грубо говоря, я сегодня нашел каких-то своих единомышленников, они пока об этом не знают, но постепенно в их голове будет рождаться, я хочу быть геймдизайнером».

Информационный центр атомной отрасли на своей площадке представил сразу несколько инноваций - очки виртуальной реальности и интерактивная настольная игра.

Светлана Блюменталь, руководитель информационного центра атомной отрасли: «Это самое важное чего ребёнку сегодня не хватает. Урочная и поурочная система она уходит уже в прошлое. Дети устают от уроков, сегодня нужно подавать новый материал в новом формате, в новых формах».

В нашем регионе начали говорить о новых технологиях. И это заставляет задуматься, какие продукты цивилизации хотел бы использовать каждый из нас. Научная библиотека не остаётся в стороне. Она хочет не только помогать узнавать больше, но и использовать на практике актуальные разработки.

Ольга Вовк, заместитель директора областной научной библиотеки: «Технология радиочастотной идентификации. Когда ставятся антикражные ворота,  на каждую книгу ставится рфит метка, и читатель с помощью рфит станций может книги сам взять, эта станция прочитывает до восьми, девяти книг. Можно их положить сверху, положить рфит читательский билет и всё, вы эти книги можете сами взять». 

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