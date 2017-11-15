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Фестиваль «Северный Характер – 2017». Обзор конкурсных работ

11:0015 ноября 2017Просмотров: 51

Международный фестиваль «Северный характер» скоро начнёт свои показы. В этом году работы прислали авторы из 14 стран. В «Наше утре» представляем обзор конкурсных работ.

От журналистов из соседней Норвегии в номинацию «Молодёжная программа» вошёл «Патруль планеты» - это телевизионный сериал, из которого дети узнают об экологических проблемах современного мира. Из этой серии зрители узнают, почему лучше ходить пешком, чем ездить в автомобиле.

Ещё одни соседи, на этот раз фины, представляют документальный фильм «Священный». В нем рассказывается о пяти подходах к пониманию святости с точки зрения – Храма, Человека, Земли, Матери и Силы.

В коротком метре представлены 12 картин. Одной из них стал короткометражный фильм из Ирана «Истово верующий». В нём молодой человек молится о том, чтобы Бог убрал всё, что отвлекает его внимание от самого Бога, тогда спускается ангел, чтобы «это» исчезло. Что же произошло дальше? - узнают судьи, гости и зрители нашего медиа форума.

Организатор фестиваля «Северный Характер» телекомпания ТВ-21, наши партнёры: Киноафиша, Мурманский Дом молодежи, Арктический театр, Детская театральная школа Мурманска.

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