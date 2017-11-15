Голландский взгляд на русскую культуру и историю

Мы продолжаем готовиться к грядущему международному кинофестивалю «Северный характер» и рассказывать вам о жемчужинах программы. Что готовит для мурманчан «Голландский фокус»?

Один из почетных гостей кинофестиваля – голландский режиссер Бен ван Лисхаут. Независимый режиссер, продюсер, сценарист, обладатель многочисленных наград. Автор документальных, короткометражных и художественных фильмов.

Бен Ван Лисхаут, режиссёр (Голландия): «Как режиссёр, я люблю смотреть из Голландии на Восток: на Германию, Польшу и, особенно, Россию. Мне интересна ваша история, менталитет, советский эксперимент, перемены после него и, конечно, люди».

До начала фестиваля Бен и его коллега, художник и продюсер Татьяна Яссиевич планируют путешествие по Мурманской области. Они посетят Заполярный, Никель, Апатиты, Ловозеро. Чтобы набраться вдохновения и материала для нового фильма.

Бен Ван Лисхаут, режиссёр (Голландия): «Мне очень интересно, что значат слова «Северный характер». Может быть, путешествуя по Кольскому полуострову, мы поймем это? Места, истории, человеческие характеры».

В программе фестиваля – ретроспектива работ Лисхаута, которые особенно близки русскому зрителю. К примеру, «Инвентаризация родины» - фильм о российском фотографе Сергее Прокудине-Горском, авторе первых цветных снимков дореволюционной России. Лисхаут снял эту ленту еще до знаменитого парфеновского «Цвета Нации».

Бен Ван Лисхаут, режиссёр (Голландия): «Мы ездили по России, по тем местам, где когда-то снимал Прокудин-Горский. Видели прошлое в его фотографиях, и настоящее в реальной жизни».

Документальную ленту «Петербургские места и живопись» снимали в Санкт-Петербурге, Амстердаме и Берлине. Красной нитью в ней проходит история Татьяны Иссиевич, картины которой покорили Лисхаута. Города и мастерские - не только через объектив, но и глазами художника.

Татьяна Яссиевич, продюсер, переводчик: «Ну и еще нас объединяет любовь к одним и тем же пейзажам, картинкам. И, к примеру, публичные общественные места без людей. Например, я рисую часто вокзалы, кафе, площади без людей. А ему нравится снимать такие места».

«Сибирские зарисовки» и «Петербургские места и живопись» представят на фестивале 21 ноября. А показ фильма «Инвентаризация родины» состоится 23 ноября.