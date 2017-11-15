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Хочешь жить – засветись. Юные инспекторы напомнили пешеходам, для чего нужны светоотражатели

11:4015 ноября 2017Просмотров: 17

Если речь идёт о собственной безопасности, то в жизни совсем не так, как в кино. В этом уверены юные инспекторы дорожного движения. Они точно знают, что светоотражатели – это не просто безделушка, и не бесполезный аксессуар. Это вещь, которая поможет сохранить здоровье и, возможно даже, жизнь.

Когда в Заполярье заканчивается полярный день и близится наступление полярной ночи, увеличивается и количество наездов на пешеходов. Взаимосвязь очевидна – на улице темно, большинство людей предпочитает тёмную одежду, а светоотражатели игнорирует.

Евгения Новикова, представитель ГИБДД: «Уже сейчас, в ходе проведения мероприятий, мы видим, что наши пешеходы, к сожалению, не используют светоотражающие элементы. Хотя светоотражатель – это самое простое средство, помогающее водителю своевременно заметить пешехода».

Юные инспекторы дорожного движения регулярно проводят профилактические мероприятия. Ребята из первой гимназии своими руками сделали светоотражатели, чтобы подарить их прохожим.

Даже небольшой световозвращающий брелочек сделает человека заметным для водителя. А если фликеров будет несколько и висеть они будут с разных сторон, у такого пешехода риск попасть под колёса минимальный. Если он не будет специально бросаться под машину, конечно.

Инна Башмакова, представитель ГИБДД: «Если у вас нет светоотражающего элемента на одежде, не располагается, то вас водитель увидит за 50 метров. Соответственно, если он у вас есть на одежде, присутствует, то вас уже будет видно за 150 метров».

Учитывая тормозной путь машины, особенно на скользкой дороге, эти метры могут сыграть решающую роль. Поэтому пренебрегать своей безопасностью, говорить, что фликеры – это не модно или некрасиво можно только в том случае, если вы из дома вообще не выходите.

Юные инспекторы дорожного движения не только раздавали светоотражатели прохожим. В центре Мурманска они выстроились со светящимися буквами в руках, из которых складывалось слово «Засветись».

 

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