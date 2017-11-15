По следам Александра Пушкина. Татарские пирожки и хостелы

Эта скульптурная композиция называется «Доверие». Говорят, что это самый милый и добрый памятник вообще во всей Казани.

Это подарок городу от стоматологии, которая расположилась рядом. Изначально, по задумке автора Фаниля Валиулина, дети должны были играть в прятки. Затем девочка обзавелась книжкой.

Самым удачным стал вариант, близкий к тому, что мы видим сейчас. Интересно, что зимой казанцы и гости города заботятся о композиции, в буквальном смысле укутывая её участников шарфами и одевая на голову шапки. В общем, сама милота в центре города. А если проявить креативность, можно даже сделать селфи от имени девочки.

Вот такие вот Тубэтэи стоят в центре города практически везде. И сегодня мы будем покупать здесь эчпочмак.

Тубэтэй – это сеть национальных закусочных. Выполнены в форме тюбетеек, что еще больше привлекает внимание туристов. Цены вполне демократичные. Пробовать эчпочмак местные нам советовали именно здесь. Эчпочмак – это татарский пирожок с мясом, здесь всё просто.

Еда едой, но спать где-то надо. Выбор гостиниц, отелей, хостелов и частных квартир обширен. Мы выбрали хостел в 5 минутах ходьбы от центрального вокзала и в 15-ти от Казанского Кремля.

Место для ночевки мы выбрали не случайно. Именно в этом доме в 1833 году останавливался на ночлег сам Александр Пушкин. Быть может, он даже спал в нашей комнате.

На ноябрьские каникулы мы попали в разгар осеннего наплыва туристов. Каждый день здесь обитает по 5 десятков путешественников. Но тем веселее. Хмурых и необщительных здесь найдешь редко. Все больше – улыбчивых.

Ирина Елькина, представитель хостела: «А есть те, кто сами заводят разговор, подходят. Иностранцы в основном такие. Они подходят, говорят «Hello», начинают сразу расспрашивать. Такие веселые».

А для любителей подарков – небольшой и приятный сюрприз от хозяев. Картина за репост – как от такого можно было отказаться? Поэтому я взял две! Одна из них – местный храм всех религий. Отправимся туда в следующем сюжете.