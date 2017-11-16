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Гоголь в дереве и Ван Гог в коже. Какие удивительные книги хранит научная библиотека?

11:2016 ноября 2017Просмотров: 51

Чтобы сохранить книгу, придётся постараться, особенно в тех случаях, когда она уже представляет собой раритет. Стоит отказаться от лишнего контакта с книгой в целом, тем более без перчаток, ограничить от прямых солнечных лучей и желательно от других источников света.

Но если всё это не сработало, тогда книгу стоит отправить на реставрацию, так как это сделали сотрудники областной научной библиотеки.

Татьяна Ермольчева, сотрудник сектора редких книг: «На реставрацию мы, в первую очередь, отбираем самые ценные книги. Это старопечатные издания, которые находятся в наиболее плохом состоянии. Если самые старые, то это, во-первых, книга Себастьяна Серлио это «Трактат об архитектуре», это книга 1616 года, это самая старая книга в нашей библиотеке».

Среди самых старых русскоязычных книг «Указы Петра Великого» 1753 года, а одной из самых старых и первых печатных изданий о Мурманской области в библиотеке является «Описание Колы и Астрахани» 1804 года. Все эти и некоторые другие книги были отреставрированы в период с 2010 по 2017 годы и представлены на выставке «Реставрация как искусство».

Реставрация действительно настоящее искусство, да и дело не дешёвое, так что если в вашей домашней коллекции есть дорогие вам издания, лучше консервировать. И я говорю не про помидоры и огурцы, а про сами книги. О том, как это делать, рассказала на мастер-классе Елена Кузнецова.

Елена Кузнецова, главный библиотекарь фонда: «Мы учим, как изготовить микроклиматический контейнер для фазового хранения книг. И сразу же рассказываем, что такое микроклиматический контейнер, что такое фазовое хранение документов. Всё очень просто, то есть в этот контейнер мы можем поместить книгу в любой фазе её хранения. То есть новую книгу или книгу, которая буквально рассыпается на части и отдельные листы».

А настоящим украшение выставки стали книги в оригинальном переплёте сделанные Александром Ермольчевым. Все экспонаты находятся в личном собрании мурманчанина и представляют собой современные издания, но с необычной обложкой. Тут и Гоголь в дереве, и Ван Гог в резной коже, и Александр Пятигорский в обложке в стиле mix.

Татьяна Ермольчева, сотрудник сектора редких книг: «Он занимается переплётом очень давно, лет с 25. Понятно, что это начиналось как у всех,  журналы наиболее интересные, любимые он переплетал. Он самоучка, то есть он нигде не учился, постепенно вот это мастерство к нему пришло». 

Теперь книги Александра находятся в частных коллекциях по всему миру, и любой желающий может посмотреть на его уникальные переплеты на выставке. Она будет работать до 11 декабря.  

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