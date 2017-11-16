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Кто такие Федор, Сергей и Иван для российского шоу-бизнеса? Интрижки отечественного кино

11:0016 ноября 2017Просмотров: 56

У каждого из нас есть какое-нибудь хобби. Кто-то любит фотографировать, кто-то прыгать с парашютом. А вот актер Леонардо ди Каприо коллекционирует солнцезащитные очки за 5 долларов. Неожиданно. Это киноновинки недели. Начнем с картины «Мифы».

Продюсер и режиссер Федор должен денег бандитам. Артист Сергей сыграл в кино всех, теперь он в депрессии, и не знает, как жить дальше. Телеведущий Иван не может перестать шутить в обычной жизни. В эту гущу случайно попадает иностранец. Выясняется, что все представления о жизни звезд - мифы. На самом деле все гораздо хуже. Пытаясь помочь звездам решить их проблемы, наш герой влюбляется в жену большого градоначальника и решает сделать все, чтобы похитить ее с московского Олимпа.

Смотрим актеров - Мэтт Деймон, Джулианна Мур, Джордж Клуни режиссер. Интересная компания подобралась. Это прямо какой-то «Субурбикон».

Добро пожаловать в солнечный Субурбикон! В прекрасный тихий городок в самом сердце Америки. Счастливые семьи. Недорогие миленькие дома. Ухоженные газоны. Воплощение американской мечты. Чудесную жизнь городка внезапно прерывает шокирующее, из ряда вон выходящее событие — образцовая семья переживает вторжение в их семейное гнёздышко. Это событие толкает на худшие поступки в их идиллической жизни — шантаж, месть и предательство.

Ровно 16 лет назад на экраны вышел мультсериал «Лига справедливости» по комиксам ДС. Естественно, что не могла следующая картина пройти мимо такого события. С сегодняшнего дня во всех кинотеатрах - фильм «Лига справедливости».

Героизм Супермена придал сил Брюсу Уэйну и заставил его вновь поверить в человечество. Вместе со своей новой союзницей Дианой Принс Уэйн начинает собирать отряд людей со сверхспособностями. К ним присоединяются Аквамен, Киборг и Флэш. Героям предстоит столкнуться с грозным и могущественным врагом. Но даже сил такой отважной команды может оказаться недостаточно для спасения планеты от грядущего вторжения, масштабы которого беспрецедентны.

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