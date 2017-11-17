16+
!-6°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Эмблема Арктики? Итоги конкурса детского рисунка

11:0017 ноября 2017Просмотров: 63

Конкурс «Эмблема Арктики» был организован Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области. Он был приурочен к году экологии.

Марина Ёлкина, замдиректора областной детско-юношеской библиотеки: «Наша библиотека с  темой «экология» работает столько, сколько существует библиотека. Может быть, тогда оно не называлось конкретно экологией. Но охрана природы, бережное отношение, такая тема существовала всегда. И мы этому бережному отношению учим детей с раннего дошкольного возраста. Поэтому такому этапу, когда дети принимают участие в различных конкурсах,  будь то сочинение, или создание рукописной книги, или рисунок – они к этому приучены. Это и называется: грамотное экологическое просвещение».

Всего на конкурс прислали 150 работ. Возраст участников от 7 до 15 лет. Победителями стали 22 юных художника из Мурманска, Заозерска, Гаджиева и Полярного.  В состав жюри входили представители общественных организаций.

Вероника Морозова, победительница конкурса «Эмблема Арктики»: «Очень волновалась, но потом мне помогла Наталья Валентиновна, моя учительница в художественной школе. И мы вместе с ней создали рисунок. Я нарисовала 4 ромбика и соединила в один.  И в них 4 сюжета, можно так назвать».

Помимо награждения, представители Министерства подарили библиотеке «Красную книгу Мурманской области глазами детей».

Людмила Сатановская, заместитель министра природных ресурсов и экологии: «Полгода назад в стенах также областной детско-юношеской библиотеке мы награждали победителей конкурса  рисунков «Красная книга глазами детей». Он  вызвал очень большой отклик у жителей Заполярья. В этом конкурсе было представлено около 1200 работ. И различные были номинации. Это животные, растения, лишайники, грибы. Потом лучшие работы были отобраны жюри. И все эти работы вошли в это красочное издание».

Последним проектом экологического года будет создание «Зеленой книги природы глазами участников конкурса детской рукописной книги».

Реклама
Читайте также
Марина Ковтун выразила соболезнования жителям Марий-Эл в связи с трагедией на трассе Йошкар-Ола – КозьмодемьянскМурманские подростки наладили схему продажи угнанных автоЗа кражу товара на шестьсот рублей мурманчанин рискует оказаться в неволеПутешественники Виктор Симонов и Федор Конюхов отправятся на Северный полюс в феврале следующего года
В Госдуме не считают нужным сажать за ввоз «санкционки»Российским судам дадут исключительное право на перевозку углеводородов по Северному морскому путиДва мурманчанина пострадали после перестрелки в бареНад Мончегорском пролетел метеорБуксир Северного флота спас рыбаков, севших на мельВ Мурманске пропал подросток
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс