Эмблема Арктики? Итоги конкурса детского рисунка

Конкурс «Эмблема Арктики» был организован Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области. Он был приурочен к году экологии.

Марина Ёлкина, замдиректора областной детско-юношеской библиотеки: «Наша библиотека с темой «экология» работает столько, сколько существует библиотека. Может быть, тогда оно не называлось конкретно экологией. Но охрана природы, бережное отношение, такая тема существовала всегда. И мы этому бережному отношению учим детей с раннего дошкольного возраста. Поэтому такому этапу, когда дети принимают участие в различных конкурсах, будь то сочинение, или создание рукописной книги, или рисунок – они к этому приучены. Это и называется: грамотное экологическое просвещение».

Всего на конкурс прислали 150 работ. Возраст участников от 7 до 15 лет. Победителями стали 22 юных художника из Мурманска, Заозерска, Гаджиева и Полярного. В состав жюри входили представители общественных организаций.

Вероника Морозова, победительница конкурса «Эмблема Арктики»: «Очень волновалась, но потом мне помогла Наталья Валентиновна, моя учительница в художественной школе. И мы вместе с ней создали рисунок. Я нарисовала 4 ромбика и соединила в один. И в них 4 сюжета, можно так назвать».

Помимо награждения, представители Министерства подарили библиотеке «Красную книгу Мурманской области глазами детей».

Людмила Сатановская, заместитель министра природных ресурсов и экологии: «Полгода назад в стенах также областной детско-юношеской библиотеке мы награждали победителей конкурса рисунков «Красная книга глазами детей». Он вызвал очень большой отклик у жителей Заполярья. В этом конкурсе было представлено около 1200 работ. И различные были номинации. Это животные, растения, лишайники, грибы. Потом лучшие работы были отобраны жюри. И все эти работы вошли в это красочное издание».

Последним проектом экологического года будет создание «Зеленой книги природы глазами участников конкурса детской рукописной книги».