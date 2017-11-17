Фестиваль науки «ФоТон». Какими технологии были и стали?

На фестивале науки и техники «ФОТОН», были представлены некоторые технические новинки, которые добрались до массового пользователя в Мурманской области.

Очки виртуальной реальности – приспособление относительно новое, но уже доступное каждому желающему. По своей сути они передают трёхмерное изображение, реагируют на движение головы и жесты.

В скором времени очки могут заменить планшеты, и даже смартфоны и являются новым этапом в игровой индустрии. Но мобильные устройства пытаются не отставать.

Руслан Казанцев, креативный продюсер игровой студии: «AAR – это собственно, когда игра использует нашу реальность, грубо говоря, всё что мы видим здесь, и накладывает свою какую-то игру. Допустим, есть игра «Guns of boom» у нас, и мы можем взять телефон, направить на пол и прямо на полу через телефон мы будем видеть игру».

Самая известная игра такого типа «Pokémon GO», которая пару лет назад имела колоссальную популярность. Теперь таких игр множество, некоторые из них направленны на получение знаний и расширения кругозора молодых людей.

Светлана Блюменталь, руководитель информационного центра атомной отрасли: «Как работает атомная электростанция, насколько наши электростанции безопасны. Даже при любых ситуациях, цунами, нападения монстров, инопланетян. Наши станции выдержат, поэтому заказы мы получаем».

Раньше компьютер занимал половину комнаты, сейчас мы можем быть не только пользователем современных технологий, но и создавать их самостоятельно. Не ровен час, роботы войдут в повседневную жизнь, а пока каждый может с помощью интернета собрать своего робота.