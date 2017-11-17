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Казанский Храм всех религий: купола и сфинксы

10:3017 ноября 2017Просмотров: 21

Одна из местных достопримечательностей – это Храм всех религий. Находится он далеко не в центре города. Он построен на частные деньги в частном секторе. Чтобы вы понимали, где мы сейчас находимся – вот так вот всё это выглядит.

При планировании мест, куда можно отправиться в Казани, моё внимание привлек он. Храм всех религий. Жаль, что в путеводителях не сказано, среди чего он находится. Виды здесь в ноябре, конечно, живописные.

Еще пару десятков метров по казанской грязи – и вот он, красавец! На фоне серого пейзажа Храм смотрится,  словно расписной терем из старорусских сказок.

Скажу сразу – Бога здесь нет. Здесь есть талантливые художники и строители. Поэтому и воспринимать Храм необходимо как просто интересное место, полностью ориентированное на туристов. А их здесь немало. По словам местных, только за сегодня здесь было не менее трех сотен человек.

На вершине Храма уживаются и православие, и мусульманство, и буддизм с иудаизмом. А египетские статуи вообще придают вид этого комплекса отличную гротескность.

Внутри смотреть особо нечего. Всему виной – апрельский пожар, во время которого чуть не сгорел весь этот комплекс. Сейчас он больше похож на огромную строительную площадку, по которой постоянно снуют рабочие, вперемешку с туристами.

А вот на чердаке меня подстерегала неожиданность. Выход на крышу был не заперт.

Возможно, я – самый первый турист, который видел Храм всех религий с такого ракурса. Владелец этого комплекса говорит, что в одиночку бюджет восстановления не потянет. Поэтому активно ищет инвесторов.

Пока что светлое будущее этого комплекса затянуто пеленой облаков. Но настало время возвращаться в центр Казани, найти татарскую деревню и отведать настоящего коня с овощами. Все это вы увидите в следующем выпуске. Не проспите!

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