Чирлидинг. Кто и как поддерживает заполярных спортсменов?

Чирлидинг – это вид спорта, который сочетает в себе элементы шоу и танцев, гимнастику и акробатику.

София Шапошникова, лидер команды чирлидерш: «Мы стоим изначально за полем и во время игры поддерживаем ребят. Когда бывают перерывы, нужно как-то разбавить. И мы выходим. У нас очень много показательных выступлений. Мы с помпонами танцуем, показываем акробатические элементы. Развлекаем народ, забиваем тишину».

В России чирлидинг не так популярен, как в Европе или США. Там даже некоторые зрители приходят на стадионы не столько посмотреть на игру команд, сколько для того, чтобы поглазеть на красивых девушек в коротких юбках. Среди групп поддержек проводятся соревнования на звание лучшей команды.

Однако скоро всё изменится, и этот вид спорта у нас ещё обретёт популярность, уверена лидер мурманских чирлидерш София. Почти 10 лет она обучается этому направлению. Вместе с командой участвовала в различных соревнованиях и постоянно развлекает мурманских зрителей на больших спортивных мероприятиях. София, как и её напарницы, мечтает, чтобы к их рядам примкнули и молодые люди.

София Шапошникова, лидер команды чирлидерш: «Мы очень хотим ребят. У нас периодически они появляются. С ними веселее, потому что уровень совсем другой начинается. Появляются выбросы, это полеты, это акробатика на другом уровне. Единственное, чтобы у ребят был свой интерес».

Для девушек это – хобби. Для тренировки выбирают вечернее время, после учебы или работы. Анастасия Дюжева учится на бухгалтера. И чтобы отвлечься от «дебета» с «кредетом», занимается чирлидингом.

Анастасия Дюжева, чирлидерша: «Это интересно. Это развитие города Мурманска. Мы стараемся, мы пытаемся быть первыми везде и всегда, чтобы нас приглашали везде».

В отличие от своей напарницы Анастасии, Екатерина новенькая в коллективе. Девушка учится на учителя физкультуры. Поэтому акробатические номера и танцы ей удаются с лёгкостью.

Екатерина Соловьёва, чирлидерша: «Хоккей же у нас есть. И для хоккея это нужно развивать, чтобы девочки скакали там, прыгали, поддерживали своих хоккеистов. Я думаю, что нужно развивать».