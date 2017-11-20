Фестиваль «Северный Характер – 2017». Обзор конкурсных работ

Считанные дни остались до начала Международного кинофестиваля Северный характер. Он стартует с 23-го ноября. В течение трёх дней нас ждут увлекательные показы, встречи с талантливыми документалистами и мастер-классы. А мы продолжаем рассказывать о программе фестиваля.

В номинации документальный фильм представлена картина «Внебрачный ребенок». Эта работа кинокоманды из Швеции. Порой некоторые люди оказываются отвергнутыми только ради того, чтобы объединить других. Эту историю рассказывают рисованные, ожившие картинки и голос пожилой дамы.

Также в номинации документальный фильм представлена финская мультипликационная лента «Заколдованный лес Кайсы». Это волшебная история о дружбе длинной в жизнь. Старинная легенда о северном сиянии и культуре саамов-сколтов, которая была практически уничтожена в годы второй мировой войны.

Готовить праздник для любителей кино нам помогают партнеры фестиваля: Мурманская областная научная библиотека, Кинотеатр "Одиссея" и Росморпорт.