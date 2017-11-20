Маленькие гении. Как помочь ребёнку развить способности?
10:4020 ноября 2017Просмотров: 48
Гости утренней студии – опытные педагоги Тамара Загвоздкина, Ирина Громова поделятся своим опытом и расскажут об эффективных образовательных программах, которые помог раскрыть творческий и интеллектуальный потенциал маленьких северян.
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