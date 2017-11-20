Вкус Севера. Чем угощать туристов?

В Мурманске прошла четвёртая международная выставка «Сделано в Арктике», на которой собрались настоящие гурманы. Их цель – выяснить, как привлечь в наш регион других любителей изысканных блюд со всего мира, чтобы показать им, какая она - еда с суровым заполярным характером.

Ольга Кузнецова, министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области: «Сейчас большой популярностью пользуется гастрономический туризм. Все мы, когда путешествуем, хотим попробовать какую-то местную кухню, и думаю, что в Мурманской области это направление так же популярно, и как раз вот такие мероприятия способствуют тому, чтобы качество и разнообразие блюд с каждым годом всё больше и больше».

Все блюда, представленные на выставке-дегустации, были приготовлены студентами профессиональных образовательных учреждений Мурманской области. Тут и поморские колбаски с добавлением сельди, и ягодная симфония, и хижина рыбака.

Елена Мировова, мастер производственного обучения по профессии повар-кондитер: «Чтобы стать хорошим поваром, нужно любить свою профессию, это первое. Быть креативным, трудолюбивым и с большим чувством юмора. Вот все дети, которые приехали, сегодня именно обладают такими качествами».

Чтобы по достоинству оценить работу участников, нужно продегустировать, чем все и занялись после представления блюд.

Всё попробовать было просто невозможно, но интуиция не подвела, да и все гости после дегустации остались довольны. А будущие повара получили заслуженные награды. Следом шёл мастер-класс от бренд-шефов Алексея Югая и Николая Смирнова.

Алексей Югай, шеф повар: «Вашему вниманию будут представлены два блюда, мы приготовим, я и мой коллега, это будет салат с олениной и с ложным картофелем, и будет десерт, такая банка счастья, скажем так, вот вкусный десерт на основе сливок, северных ягод. Ну, все как любят люди у нас здесь на севере».

Опыт работы Алексея более 15 лет, за которые он изучил тонкости японской, европейской и русской кухни. Его профессиональное кредо - уважение к местным продуктам и постоянные эксперименты. Не смотря на то, что главная задача его работы - удивлять гурманов, лично у него очень простой вкус.

Алексей Югай, шеф повар: «А какое ваше самое любимое блюдо? Жареная картошка! Жареная картошка? Да! С черным хлебом и молоком».

После выставки «Сделано в Арктике» за гастрономический туризм в нашем регионе можно быть спокойным. Когда на страже наших желудков стоят, такие бравые ученики и мастера.