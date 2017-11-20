16+
>-15°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Вкус Севера. Чем угощать туристов?

11:2020 ноября 2017Просмотров: 56

В Мурманске прошла четвёртая международная выставка «Сделано в Арктике», на которой собрались настоящие гурманы. Их цель – выяснить, как привлечь в наш регион других любителей изысканных блюд со всего мира, чтобы показать им, какая она - еда с суровым заполярным характером.

Ольга Кузнецова, министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области: «Сейчас большой популярностью пользуется гастрономический туризм. Все мы, когда путешествуем, хотим попробовать какую-то местную кухню, и думаю, что в Мурманской области это направление так же популярно, и как раз вот такие мероприятия способствуют тому, чтобы качество и разнообразие блюд с каждым годом всё больше и больше».

Все блюда, представленные на выставке-дегустации, были приготовлены студентами профессиональных образовательных учреждений Мурманской области. Тут и поморские колбаски с добавлением сельди, и ягодная симфония, и хижина рыбака. 

Елена Мировова, мастер производственного обучения по профессии повар-кондитер: «Чтобы стать хорошим поваром, нужно любить свою профессию, это первое. Быть креативным, трудолюбивым и с большим чувством юмора. Вот все дети, которые приехали, сегодня именно обладают такими качествами».

Чтобы по достоинству оценить работу участников, нужно продегустировать, чем все и занялись после представления блюд.

Всё попробовать было просто невозможно, но интуиция не подвела, да и все гости после дегустации остались довольны. А будущие повара получили заслуженные награды. Следом шёл мастер-класс от бренд-шефов Алексея Югая и Николая Смирнова.

Алексей Югай, шеф повар: «Вашему вниманию будут представлены два блюда, мы приготовим, я и мой коллега, это будет салат с олениной и с ложным картофелем, и будет десерт, такая банка счастья, скажем так, вот вкусный десерт на основе сливок, северных ягод. Ну, все как любят люди у нас здесь на севере».

Опыт работы Алексея более 15 лет, за которые он изучил тонкости японской, европейской и русской кухни. Его профессиональное кредо - уважение к местным продуктам и постоянные эксперименты. Не смотря на то, что главная задача его работы - удивлять гурманов, лично у него очень простой вкус.

Алексей Югай, шеф повар: «А какое ваше самое любимое блюдо? Жареная картошка! Жареная картошка? Да! С черным хлебом и молоком».

После выставки «Сделано в Арктике» за гастрономический туризм в нашем регионе можно быть спокойным. Когда на страже наших желудков стоят, такие бравые ученики и мастера. 

Реклама
Читайте также
МВФ положительно оценил перспективы российской экономикиМинсоцразвития Мурманской области перечислило более 123 млн рублей центрам соцподдержкиВ Мончегорске открылась выставка «Северный город»Процедура раздела имущества при разводе в России может стать проще
1 декабря в «Лапландии» состоится второй региональный фестиваль «Созвездие спортивных школ»В краеведческом музее откроется выставка, посвященная международному кинофестивалю «Северный Характер»В Княжой губе открылся мемориал, посвященный событиям пятнадцатого векаИз пожара в Мончегорске спасен один человекКороль Норвегии Харальд V попал в больницу с инфекциейИтальянский астронавт снял падение метеора с борта МКС
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс