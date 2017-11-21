Чемпионат по каратэ. Почему техника важнее результата?

Наша съёмочная группа побывала на чемпионате Мурманской области по каратэ. Здесь собрались спортсмены из Оленегорска, Снежногорска, Мончегорска и Мурманска, чтобы выяснить кто из них лучший.

Всего принимали участие более двухсот пятидесяти спортсменов в различных категориях: 8-9 и 10-11 лет, 12-18 и 18+. По итогам соревнований будет сформирована сборная области по каратэ на 2018 год. Поэтому поблажек от судий ждать не приходилось.

Игорь Голяк, судья: «Главный принцип – это потенциал техники, а не её результат. Другими словами, если бы в каратэ сражались за результат, то практически половина боёв должны были заканчиваться либо травмами, либо какими-то тяжелыми последствиями для здоровья».

Карим Подлесецкий, юный каратист: «Я в сентябре начал заниматься карате, занимался, занимался, старался, тренер мне сказал на соревнования пойти. Я обрадовался. И вот теперь жду, когда попаду на соревнования».

В отличие от Карима, который только делает свои первые шаги в этом спорте, Егор и Кира уже пожинают его плоды и привезли в Мурманск медали с Чемпионата мира по каратэ, проходившего в Сербии.

Егор Милованов, обладатель двух золотых медалей: «Было не совсем легко, так скажем. Мы долго готовились перед этим, но хорошо готовились, поэтому всё получилось у нас. А какой самый мощный соперник у тебя был? Из России в финале».

Кира Кузь, обладательница серебряной и бронзовой медалей: «У меня были соперники из Сербии. У меня тоже бой был полторы минуты, и тоже было не очень легко».

В следующем году Кира намерена забрать уже золотые медали, а Егор подтвердить свои уже полученные. Надеюсь, что обретённое участниками мастерство будет использоваться исключительно с благими намерениями.