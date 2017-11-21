От теории к практике! Малыши из детского сада изучают правила дорожного движения

Хорошее настроение и полезные знания – так проходят уроки по правилам дорожного движения в дошкольных учреждениях. Ребята из 58 детского сада Мурманска уже выучили теорию и приступили к первому практическому занятию.

Ребятишки из старшей и подготовительной групп знают, где лево, а где право, почему нельзя переходить дорогу в наушниках и гарантирует ли зебра или зелёный сигнал светофора безопасность.

А вот появившиеся на горизонте мишки – белый и бурый, с правилами оказались не знакомы. Ну точно – из леса вышли. Возмущению малышей не было предела, но нарушителей тут же оставил настоящий дорожный инспектор. Ребята сразу рассказали ему, что мишки сделали не так.

Так же детсадовцы объяснили лесным жителям, что такое светоотражатели. Обоим мишкам они оказались необходимы – белый терялся на фоне снега, а бурого было не видно в темноте.

Несмотря на большие познания, это всё же дети – напоминают воспитатели. И отпускать гулять их одних, особенно вблизи проезжей части, нельзя.

Екатерина Ковалёва, старший воспитатель: «Дети раннего возраста, которые ещё маленькие, которые в силу своих возрастных особенностей не могут оценить дорожную ситуацию, родители должны внимательно к этому относиться и держать детей рядом с собой и следить за их поведением на дороге».

О том, как правильно переходить дорогу с детьми – теми, что ходят сами, и теми, которых ещё везут в коляске, представители Госавтоинспекции напомнили и родителям, которые пришли на занятие вместе с воспитанниками детсада и тем, кто просто проходил мимо.

Евгения Новикова, представитель ГИБДД: «Очень часто мы видим, что детей переводят через проезжую часть, сидящих на аргамаках, на санках. С колясками тоже мамочки не всегда внимательно переходят проезжую часть. Коляска не должна появляться на проезжей части, на полосе движения, перед мамой».

Так же часто родители просят ребёнка держаться за ручку коляски или сумку. Или придерживают его за варежку.

Евгения Новикова, представитель ГИБДД: «У нас, к сожалению, есть случаи, когда ребёнка взрослые держали за варежку, не снимая свои перчатки, ребёнок чего-то пугался, убегал с проезжей части и случались непоправимые ситуации на проезжей части».

Так что держать ребёнка нужно только за руку и, желательно, крепко. Малыши из 58-го детского сада сами напоминают об этом родителям – уж кто-кто, а они-то правила дорожного движения знают.