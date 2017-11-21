Вместо статуэтки Оскара – белый фестивальный мишка. Какие они, призы для победителей фестиваля?

Сегодня мы приоткроем завесу тайны и покажем призы, которыми наградят лучших кинематографистов на фестивале «Северный Характер».

Неотъемлемая часть кинофестиваля – это награждение лучших авторов и кинокоманд. А для награждения нужны призы. И они уже ждут своих героев.

Юрий Ерофеев, исполнительный директор фестиваля «Северный Характер»: «Казалось бы, стилистика из года в год одинаковая. Но в этом году приз украшает вот этот очаровательный мишка. Мамой, киномамой мишки стала Вероника Вологжанникова – наш мурманский художник, дизайнер, великолепный прекрасный человек. Ну а сам приз изготовил Игорь Михайлов – это художник из Петрозаводска».

Участников будут награждать в семи номинациях. Это документальный фильм и документальный фильм-дебют, телевизионная программа, очерк, программа о культуре, молодежная программа и короткометражный фильм. Всю информацию о фестивале можно найти на сайте «Северный характер», в группе Вконтакте. А также – на страницах газеты.

Юрий Ерофеев, исполнительный директор фестиваля «Северный Характер»: «В этом году она уже поступила в наши присутственные общественные места, как краеведческий музей, областная научная библиотека, отель Меридиан, куда можно прийти и взять, подержать газету в руках».

У самых внимательных зрителей есть возможность получить сувениры в подарок, приняв участие в розыгрышах. Так что следите за новостями в социальных сетях, а также смотрите «Наше утро» и программу «Новости».