Буди Казань колоколами! Громкое утро в столице Татарстана

Мы находимся в Арке влюбленных. Расстояние здесь 8 метров, но человека слышно, даже если он будет говорить шепотом.

Этому сооружению без малого 90 лет. Удивительно, но создатель арки неизвестен и по сей день. Зато известно, что она укрепляет отношения и помогает построить счастливую семью. По крайней мере, так уверяют местные жители. Не будем с ними спорить.

Казань – город контрастов, парков и памятников. Взять, к примеру, памятник первому трамваю. Это одна из самых молодых достопримечательностей столицы Татарстана. А вообще этот вид транспорта появился в Казани еще при императоре Николае II в самом конце 19 века, сразу после трамваев Киева и Нижнего Новгорода.

Колокольня на башне Богоявления – еще одна визитная карточка Казани. Путь сюда открыт всем – верующим и атеистам, православным и мусульманам. 63 метра – это самая высокая из всех старинных городских построек. Не заметить колокольню невозможно.

В начале 20 века в колокольню ударила молния. Полутораметровая дыра в стене и мощный пожар – вот результат разбушевавшейся стихии. Сейчас ни одного напоминания о тех событиях. Во времена СССР колокольню и прилегающий храм использовали не по назначению. Здесь был спортивный зал, и склады и даже местный зоопарк. Работы по восстановлению колокольни ведутся до сих пор. Но туристов внутрь пускают. И это правильное решение.