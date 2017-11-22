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Восток становится ближе. Третий фестиваль по бэллидансу

10:2022 ноября 2017Просмотров: 44

Первый фестиваль состоялся 2 года назад. Танцевальные коллективы из Мурманска показывали свое мастерство. Более 70 исполнителей.

Наталья Божкова, организатор фестиваля «Сто шагов на Восток»: «В этом году у нас больше сотни участников. Мы принимаем в свои стены не только мурманчан. В этом году к нам приедут девочки из Ревды, Апатитов, Кировска, Гаджиево, Колы, Североморска. Можно сказать, что фестиваль носит областной характер. Хотя изначально мы такой задачи не ставили».

Возраст участниц «Сто шагов на восток» до 18 лет. Самым юным – 3 года. С каждым годом число коллективов, танцующих бэллиданс, становится все больше, рассказывает Наталья.

Наталья Божкова, организатор фестиваля «Сто шагов на Восток»: «Бэллиданс – это искусство, которое развивается с 70-х годов прошлого века. И большими темпами развивается по всему миру. И наша страна не является исключением. Это интересно для наших девочек. Это яркое красивое искусство».

Елизавете Супивской 9 лет. Восточными танцами занимается уже два года. Девочка не может представить себя без бэллиданса, поэтому и участвует фестивале. В будущем хочет стать хореографом.

Елизавета Супивская, участница фестиваля «Сто шагов на Восток»: «Это мое предназначение. Я расслабляюсь в этих танцах восточных. Я понимаю свою душу. Я очень плавная в этих танцах».

Её подружка Даша, также увлекается восточными танцами. В отличие от Лизы, Даша не хочет связывать свою жизнь с танцами.

Дарья Божкова, участница фестиваля «Сто шагов на Восток»: «Вообще, я хочу стать художницей. А что будешь рисовать? Картины, портреты».

Итак, погрузиться в мир загадочного, яркого, впечатляющего Востока, можно будет 25 ноября. Фестиваль пройдет на сцене Кольского районного центра культуры. Начало в 12 часов.

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