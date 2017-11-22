Яркие и монохромные, смешные и философские. Мультфильмы анимационной студии «Шар»

Фестиваль «Северный характер» еще не открылся, но показы уже идут. Телекомпания ТВ-21 организовала для юных северян просмотр мультфильмов анимационной школы – студии «Шар».

Смешные и философские, яркие и монохромные – анимационные фильмы школы студии «Шар» интересны и взрослым и детям. Ведь в каждом из них проникновенная история, запоминающиеся художественные образы. Сегодня зрители – гости мурманского «Мамсовета», активные мамы, всегда готовые поделиться опытом, и их детвора.

Ирина Маркова: «Если вы заметили, в одном пространстве находились и мамы и дети и при этом было интересно и одним и другим не зависимо от возраста, и при этом еще и подростки там находились и интерес был у всех, а дома ведь просмотры мультфильмов не всегда вместе со взрослыми».

«Самый страшный зверь» - история про зайца, слабого по природе, но хитрого зверька, который сумел подружиться с сильным леопардом и завоевать всеобщее уважение. «Банка» - веселый музыкальный фильм о маленьких чудесах и внезапной радости. И эту радость может вызвать даже такой простой предмет, как пустая консервная банка из-под сгущёнки, забытая советскими космонавтами на орбите и случайно свалившаяся на Землю. Каждый зритель нашел в этих историях свою, неповторимую суть и привлекательность.

Лариса Баева: «Они с каким – то смыслом, который каждый может понять как угодно и у них такой стиль рисования, самой нарисовки, что вот прямо не знаю, западает как – то в душу. То есть мне лично очень все понравилось. И вот мультфильм с зайцем мы с моей подругой поняли по – разному».

«Осторожно, двери открываются» - образный и яркий фильм, посвященный всем утерянным в метро пуговицам. Здесь особый мир, неповторимый, но узнаваемый зрителями. Фильм «Про девочку, которая нашла своего мишку» - веселая и смешная экранизация стихотворения Саши Черного. Эти очень разные истории тоже запали в душу маленьким гостям «Мамсовета»

Катя Маркова: «Мне понравился больше мультик про пуговицы, там сначала не рассказывается о чем, а потом уже становится понятно».

Марина Доронина: «Эти мультфильмы они сор смыслом, они очень интересные, познавательные. Мне больше всего понравился про девочку, которая искала своего мишку».

Всех, кто любит настоящее киноискусство, и понимает язык кино, ждем на просмотрах фестиваля «Северный Характер», который начнется уже 23 ноября, здесь вас ждут увлекательные встречи с российскими и зарубежными кинематографистами и масса положительных эмоций.