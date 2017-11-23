Почему люди гибнут на дорогах? В Мурманске прошёл Всемирный день памяти жертв ДТП

Проблема смертности на дорогах общая для всего мира. Нет ни одной страны, в которой бы не происходило аварий с летальным исходом. В рейтинге самых аварийных стран Россия не числится, нашу страну опережают Африканские государства, Иран, Тайланд, некоторые государства Южной Америки и Азии. В РФ на дорогах гибнет около 20-ти тысяч человек в год – это тоже очень много.

Евгения Новикова, представитель ГИБДД: «Самое главное – это изменение сознания, чтобы безопасность, ценность жизни, уважение к участникам дорожного движения, уважение к правилам, было для человека важным. Чтобы было стыдно, в первую очередь, нарушать правила дорожного движения. Чтобы действовали не только санкции, которые установило государство, но и внутренний контроль и самосознание».

Встреча, посвящённая Дню памяти жертв ДТП, состоялась в мурманском международном лицее. На ней присутствовали не только заполярные инспекторы ГИБДД и министр транспорта Мурманской области. О том, как обстоят дела с аварийностью в соседних с нами странах, рассказали представители Норвегии и Швеции. Кстати, в Швеции один из самых низких показателей смертности на дорогах. При этом погодные условия в северных странах такие же, как в Мурманской области.

Дмитрий Соснин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Они живут в таких же условиях, как и в России и просят вас: используйте светоотражающие элементы. Используйте фликеры, это очень важно, на самом деле. Потому что когда едешь на машине, в темноте невозможно разглядеть пешехода».

Наезды на пешеходов – это треть от общего количества ДТП, и не только у нас, но и в соседних странах. Возраст тех, кто чаще попадает под колёса, тоже одинаков для жителей России, Норвегии и Швеции. Чаще всего жертвой таких аварий становятся пожилые люди и подростки.

Проблемы, существующие на дорогах, общие для всех – люди превышают скорость, не пристёгиваются ремнями безопасности, садятся за руль в нетрезвом виде.

Тюре Рюспер, представитель Норвегии: «Есть происшествия, которые совершают люди, севшие за руль в нетрезвом состоянии, но их не очень много. В Норвегии таких водителей лишают водительских прав или сажают в тюрьму».

Высокие штрафы, большая профилактическая работа с водителями и пешеходами помогли значительно снизить количество жертв ДТП. Если 10 лет назад в авариях погибали около трёхсот норвежцев за год, сейчас трагическая цифра за такой же период не превышает сотню людей. Хотя количество автомобилей за это время значительно выросло. На дорогах Швеции в год гибнет 270 человек, население страны при этом – около 10 миллионов.

В Мурманской области с начала этого года на дорогах погибли 48 человек. Показатель примерно равен прошлогоднему. А вот культура многих водителей оставляет желать лучшего