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Свет в полярную ночь. Север глазами детей

11:0023 ноября 2017Просмотров: 60

Зима наступает на пятки, сонливость и полярная ночь неизбежно приближаются. Как с этим справляются те, для кого свет особенно важен – художники?

Свободный художник Лайла Колощак живет в норвежском городе Альта. Он, как и Мурманск, на несколько месяцев в году оказывается под покровом полярной ночи. Что освещает будни северян в эту долгую пору? Лайла выясняет это уже девятый год, работая над проектом «Свет в полярную ночь».

Лайла Колощак, художник, руководитель проекта: «Это тяжелый период, когда не хочется ничего делать, все мечтают ехать на юг. А я считаю, нам нужна эта темнота, чтобы разглядеть маленькие источники света. Выйти на улицу, найти себе новое занятие».

Художница дает детям листы черной бумаги и белые мелки. Так, три тысячи детей в Норвегии уже изобразили свое видение полярной ночи. Теперь очередь мурманских ребят.

Некоторые боятся темноты и изображают свои страхи. А для кого-то полярная ночь – это уют и радость, свечи и фонари, прогулки по лесу и катание на лыжах, посиделки с родными и полярное сияние.

Лайла Колощак, художник, руководитель проекта: «Проект завершится большой выставкой в музее Альты. Представим более четырехсот детских работ. А потом мы надеемся привезти эту выставку в Мурманск».

Сделать проект международным Лайле помогают мурманские художники, педагоги мурманской детской художественной школы Дмитрий Новицкий, Вероника Вологжанникова, Мария Михайленко. Вместе они работали на фестивале «Снеголед» в  Кировске, а также подготовили прошлой зимой ледовую сцену для перфоманса «Айс ту айс». 

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