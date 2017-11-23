Успех начинается с желания. Талантливая Полина Иванова

Полине 13 лет, её день расписан по минутам, ведь увлечений у школьницы не мало.

Полина Иванова: «Иду в школу, пришла со школы, переоделась, иду на акробатику, после акробатики захожу домой, иду на танцы, после танцев прихожу, делаю уроки, ложусь спать».

Все занятия ей даются с легкостью. Она учится в седьмом классе с английским уклоном в мурманском международном лицее. С четырех лет занимается танцами. Не так давно увлеклась акробатикой. Кроме этого посещает различные культурные мероприятия, где наблюдает, как работают съёмочные телевизионные группы - набирается опыта.

Полина Иванова: «Где-то лет в девять я захотела стать журналистом. Я снимала какие-то видео, показывала их родителям. И вот так вот это все получилось, что телевидение, как бы журналистика стала для меня чем-то особенным».

Она делает снимки с корреспондентами ТВ21. А началась эта традиция совершенно случайно.

Полина Иванова: «На празднике солнца Мария Фрейман брала интервью у людей. Получилось так, что я попросила с ней сфотографироваться. И она сказала, что я с тобой сфотографируюсь, если возьму у тебя интервью. Ну, я обрадовалась. Она взяла у меня интервью, мы с ней сфотографировались, и я решила, что это будет моей традицией».

При такой загруженности необходима хорошая опора. Родители поддерживают её в любых творческих и спортивных начинаниях. В 2013 году в марафоне детской спортивной школы Полина заняла первое место.

Наталья Иванова, мама Полины: «Лишь бы ей нравилось, успевала, а мы как родители, поддерживаем во всем».

В копилке у Полины множество грамот и медалей за отличную учебу, призовые места по стрельбе, лыжам, бегу и за участие в других конкурсах и проектах.

Полина Иванова: «Я горжусь, наверное, медалью по акробатике. Ей я занимаюсь недавно. Первые соревнования и уже первое место. Я надеюсь, что дальше я буду прогрессировать и надеюсь, что это не последняя моя медаль».

Полина – достойный пример для своих сестёр. Секрет её успеха - правильное распределение времени и искреннее желание.