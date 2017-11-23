За предками на тот свет, за впечатлениями – в том же направлении. Идём в кино

Актёр Райан Рейнолдс, игравший Дедпула, заявил, что готов сняться еще в 40-ка таких картинах. Условия только два - если ему подарят 10 костюмов Дэдпула и будут бесплатно кормить бутербродами на съемочной площадке. Не слишком ли многого хочет актер? Это киноновинки недели. Начнем с картины «Тайна Коко».

12-летний Мигель живет в мексиканской деревушке в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. Мигель обнаруживает, что между ним и его любимым певцом Эрнесто де ла Крусом, ныне покойным, существует некая связь. Паренек отправляется к своему кумиру в Страну Мертвых, где встречает души своих предков. Коко знакомится там с духом по имени Эктор, который становится его напарником-проводником. Вдвоем они отправляются на поиски де ла Круса.

Кажется, что после просмотра следующей картины вы отныне не будете радоваться первому снегу. Ну, или будете, но с опаской. Не буду вас долго томить. Картина «Снеговик».

С появлением первого снега в очередной раз происходит загадочное исчезновение женщины, детектив Харри начинает всерьез опасаться, что это дело серийного убийцы и что он вернулся. Изучая материалы дела, он обнаруживает, что все жертвы являлись замужними женщинами с детьми, а на месте преступления после его совершения неизменно появлялся снеговик. Ему предстоит найти убийцу, а помогать ему в этом деле будет один из лучших новобранцев. Вместе им нужно успеть распутать это сложное дело до того, как снег выпадет вновь.

Назовите с ходу 3 римейка, которые оказались не хуже оригинала. Из известных мне на ум приходят только «11 друзей Оушена». Не знаю, встанет ли следующая картина в этот ряд, но в США с помощью кассовых сборов свой бюджет она уже отбила. Теперь, как говорится, пошла чистая прибыль. «Коматозники».

Пятеро студентов-медиков, одержимых желанием узнать, что происходит с человеком после смерти, решаются на рискованный эксперимент: на время они останавливают друг другу сердце, чтобы погрузиться в состояние клинической смерти и на собственном опыте понять, что происходит с человеком по ту сторону. Но они забывают, что, переступив черту, нужно быть готовым к последствиям.