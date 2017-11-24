Десятый юбилейный международный кинофестиваль «Северный Характер» объявляется открытым

День любого участника и гостя фестиваля Северный Характер начинается со встречи с волонтерами, которые и программу дадут, и совет.

Одно мгновение до начала десятого юбилейного международного кинофестиваля «Северный Характер». И здесь уже собрались преданные организаторы, участники со всех концов света, и зрители: и новые, и верные фестивалю уже десять лет.

В исполнении артистов мурманского театра кукол белые мишки поздравили фестиваль с юбилеем.

Светлана Солдатова, президент кинофестиваля «Северный Характер»: «Десять лет кинофестивалю. Казалось бы, время подвести итоги. Но сейчас я хочу вспомнить не о том, что мы достигли. А с чего мы начинали. А начинали мы, как группа-друзей-единомышленников, как группа журналистов, которые хотели посмотреть хорошие фильмы, встретиться со своими друзьями, которые жили не только в России, но и в Швеции, Норвегии и Финляндии».

Уже десять лет кипят творческие споры и раскрываются таланты. На этот раз осматривать и оценивать работы будет женское жюри. Это профессионалы из Мурманска, Архангельска, Норвегии, Швеции и Финляндии. Возглавляет работу жюри легенда Северного Характера, обладатель трех гран-при фестиваля - шведский режиссер Гунилла Брески.

Гунилла Брески, председатель жюри кинофестиваля «Северный Характер»: «Вчера мы приехали на автобусе из Лулео, дорога заняла четырнадцать с половиной часов. Это был такой чудесный зимний день. Был тот час, когда солнце низко висит, воздух становится золотистым. На подмороженных деревьях будто висели маленькие серебряные медали. Мы все вспомнили, почему Север - лучшее место для жизни и что у всех нас северные характеры».

То, что Северный Характер – уже не просто фестиваль, а туристический бренд региона, подчеркнула губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Она поздравила организаторов и гостей и зачитала послание от министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Сердечно приветствую организаторов, участников и гостей X международного кинофестиваля «Северный Характер», который принимает Мурманск - крупнейший заполярный город, «ворота» России в Арктику. Убежден, что фестиваль станет настоящим праздником для любителей документального кино я телевизионной журналистики, позволит открыть новые имена, будет способствовать упрочению атмосферы: дружбы, доверия и добрососедства в нашем общем регионе.Желаю вам успешной работы, ярких впечатлений и всего самого доброго».



Огромную помощь в организации фестиваля оказывают Норникель и Кольская ГМК .

Максим Иванов, помощник генерального директора Кольской ГМК, депутат Мурманской областной думы: «Мы по мере сил и при поддержке, в том числе и телекомпании ТВ-21, меняем и общественное, и культурное пространство. Мы понимаем, что такие же цели ставит перед собой и команда северного характера. Поэтому наше сотрудничество с фестивалем так логично, органично, полезно и не случайно».

На фестиваль было заявлено более ста работ кинематографистов и журналистов из разных стран. Мурманчан среди участников тоже много. Ярослав Ломакин и Татьяна Ворон представляют мурманскую студию «Скальная, 20». На фестивале они участвуют с фильмом «Полюбить Белое море».

Ярослав Ломакин, участник кинофестиваля «Северный Характер» из Мурманска: «В маленьком селе поморском, которое между Умбой и Варзугой, 27 постоянно живущих жителей. Село называется Оленьица. О нашем путешествии туда летом прошлого года.

Журналисты ГТРК «Мурман» представляют свой проект – фильм «Путешествие к Северному полюсу»

Елена БелкинА, специальный корреспондент ГТРК «Мурман»: «Фильм наш очень простой. Путешествие к Северному полюсу: Мурманск – Северный полюс – и обратно в Мурманск. Со всеми подробностями встреч, обсуждений, пребываний на льдине. Я рассказывать-то не буду, потому что лучше пусть посмотрят.

Авторы поборются в семи номинациях: документальный фильм, документальный фильм-дебют, телевизионная программа, очерк, программ по культуре, молодежная программа и короткометражный игровой фильм. Также жюри может наградить специальными призами лучшего оператора и лучшего режиссера. И главная награда – гран-при фестиваля.

Даже белые мишки вооружились видеокамерой. Так что посещайте мероприятия фестиваля и улыбайтесь. Героем медвежьего фильма может стать каждый.