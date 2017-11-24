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Край света вдохновляет. Новый клип от «Счётчика мыслей»

11:0024 ноября 2017Просмотров: 77

Леонид Сурманов, вокалист, гитарист, автор песен группы «Счётчик мыслей»: «Снимали мы его долго. Полгода, так всё затянулось.  В середине октября, большую часть сцен мы сняли в Териберке. Хотелось сделать оговорку. Никакого веянья моды нет. У нас в планах это было в 2012 году, до появления известного фильма. И до всей шумихи.

Игорь Максутов, режиссер-оператор клипа: «Я в Териберке был первый раз. Это было на фестивале «Новая жизнь». Я посмотрел и подумал, как я раньше тут не был? Мы приехали в первый день, прокатились на разведку, посмотрели, что и где можно поснимать. На следующий… нет в этот день вернулись за аппаратом».

Алексей Чеботарь, барабанщик группы «Счётчик мыслей»: «Загрузили все в два уазика. Повезли в недоступные места. На руках перетаскали на высоты в скалах. Под дождем снимали. Ульяновский автозавод рулит.  И барабаны, и гитары. Все таскали на руках».

Леонид Сурманов, вокалист, гитарист, автор песен группы «Счётчик мыслей»: « Какой клип будете снимать? 100 процентов знаете. Даже больше, есть материалы отснятые. Ещё раньше, ещё весной. Только мы как-то к нему не добирались. Клип-шутка. Ближе к новому году хотим выпустить клип на песню из предыдущего альбома. Не будем говорить какую, чтобы поддержать интерес к пластинке».

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